EEUU evacua militares de Oriente Medio ante una posible escalada con Irán y retira personal no esencial de Arabia Saudí

Estados Unidos ha comenzado a retirar efectivos de algunas de sus posiciones militares en Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada con Irán y sus aliados. El movimiento busca reducir la exposición de los soldados a posibles represalias, en un momento de creciente tensión regional. La operación coincide con nuevas medidas de Washington para proteger a su personal diplomático y con una sucesión de ataques contra infraestructuras saudíes.

Según ha informado NBC News, que cita a dos funcionarios estadounidenses y otras dos personas conocedoras de los movimientos, entre los militares reubicados figuran efectivos desplegados en Jordania, Qatar y Kuwait. Washington mantendría una presencia limitada en las bases de la región, incluidos equipos encargados de la defensa aérea y la seguridad. El Pentágono no ha detallado públicamente el alcance de los traslados ni el número de soldados afectados.

La información apunta a que las reubicaciones responden al temor a nuevos ataques y a la posibilidad de que la Administración de Donald Trump ordene operaciones contra Irán. Los movimientos recuerdan a los realizados antes de los ataques estadounidenses e israelíes del pasado febrero, cuando Washington retiró efectivos de posiciones vulnerables para reducir el riesgo de represalias iraníes. Por ahora, la retirada no confirma que se haya decidido atacar.

En paralelo, el Departamento de Estado ha ordenado la salida de Arabia Saudí de los empleados gubernamentales estadounidenses no esenciales y de sus familiares. La medida afecta a la embajada en Riad y a los consulados del país, según las autoridades estadounidenses. Washington justificó la decisión por el aumento de las hostilidades de los hutíes, respaldados por Irán, contra territorio saudí y sus infraestructuras civiles y estratégicas.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha advertido de que los ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas han causado víctimas y graves interrupciones en los viajes. También ha alertado de que las hostilidades podrían intensificarse rápidamente y extenderse más allá de la zona afectada. La orden anunciada oficialmente se limita a Arabia Saudí, aunque Reuters informó de planes para retirar familiares de otras misiones diplomáticas del Golfo.

La preocupación se ha agravado tras varios ataques recientes en territorio saudí. Ayer miércoles, los restos de un dron interceptado causaron dos muertos y dos heridos en el yacimiento petrolífero de Shaybah, cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades saudíes no atribuyeron el ataque a ningún grupo y los hutíes no lo habían reivindicado. La coalición liderada por Riad también anunció interceptaciones de drones.