Funcionarios alemanes apuestan por crear un caza de sexta generación con Suecia y España y dar de lado al GCAP inglés

Europa sigue diseñando sus fuerzas aéreas del futuro. El elemento central gira en torno a los futuros cazas de sexta generación y los diferentes proyectos que hay en marcha en el Viejo Continente para desarrollarlos. De momento, el más sólido es el GCAP que comparten Reino Unido, Italia y Japón. También se sabe que Francia va a fabricar su propio modelo después de que el FCAS saltase por los aires.

La cuestión ahora es qué van a hacer países como Alemania y España, con fuerzas aéreas de primera magnitud en Europa en lo que a número de cazas se refiere y que acaban de salir rebotadas del proyecto FCAS. O qué puede hacer otro país como Suecia, que no tiene una fuerza aérea de primera magnitud, pero que sí tienen una empresa con capacidad para diseñar aviones de combate de vanguardia, como es el caso de Saab y su exitoso Gripen.

Ahora parece que ya se sabe por qué se inclinan los expertos del Ministerio de Defensa de Alemania. Documentos internos a los que ha tenido acceso Político recomiendan explorar una alianza con Suecia y España, en lugar de incorporarse al GCAP. Los informes consideran que los tres países parten de necesidades militares y capacidades industriales más similares, lo que permitiría negociar una participación más equilibrada.

Uno de los principales argumentos contra el GCAP es que Reino Unido, Italia y Japón ya han establecido buena parte de su reparto industrial. Berlín teme que incorporarse ahora impida conseguir una participación industrial significativa. Los documentos también expresan reservas sobre la posibilidad de trabajar en condiciones de igualdad con BAE Systems, el gigante británico que desempeña un papel central en el desarrollo del futuro avión.

La alternativa planteada pasa por unir a Airbus y Saab en una iniciativa conjunta. Los documentos contemplan la creación de una empresa industrial compartida y señalan el Gripen E sueco como posible referencia tecnológica para desarrollar el nuevo aparato. No significa que Alemania y España vayan a adquirir ese caza ni que su diseño se vaya a utilizar directamente, sino que la experiencia de Saab podría servir para impulsar un proyecto común.

La propuesta constituye una recomendación interna y no una decisión definitiva. El Ministerio de Defensa alemán ha confirmado contactos exploratorios sobre los requisitos de un futuro sistema de combate aéreo, mientras que las autoridades suecas se han mostrado dispuestas a estudiar fórmulas de cooperación. Un pacto final exigiría acuerdos políticos y negociaciones sobre financiación, propiedad intelectual, reparto de tareas y acceso a tecnologías.

El GCAP, por su parte, sigue adelante con Reino Unido, Italia y Japón y mantiene como objetivo introducir su sistema de combate de nueva generación alrededor de 2035. Para Alemania, sumarse a un programa ya avanzado podría acelerar el acceso a determinadas tecnologías, pero también limitar el margen de influencia de sus empresas. Una asociación con Suecia y España ofrecería más capacidad para negociar el diseño y el reparto industrial.