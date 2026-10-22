Marruecos se interesa en los cazas ligeros surcoreanos F/A-50 Golden Eagle para sustituir a sus Alphajets

Marruecos estudia posibles alternativas para renovar su flota de aviones de entrenamiento militar, una operación en la que el fabricante surcoreano Korea Aerospace Industries (KAI) busca posicionarse con su modelo FA-50 Golden Eagle. Durante el Salón Aeronáutico de Marrakech, celebrado entre el 7 y el 10 de octubre, la compañía firmó un protocolo de acuerdo con dos empresas marroquíes para explorar una cooperación industrial y comercial vinculada a la renovación de los aparatos de las Fuerzas Reales del Aire.

El FA-50 compite en este ámbito con el M-346 Master, desarrollado por la empresa italiana Leonardo. Por el momento, las autoridades marroquíes no han anunciado una decisión definitiva, ni han concretado cuántos aviones podrían adquirir o cuándo se ejecutaría una eventual compra.

En 2022, las Fuerzas Reales del Aire de Marruecos disponían de 25 cazas ligeros F-5 Tiger II, adquiridos de segunda mano a Estados Unidos, y 22 aviones de entrenamiento Alphajet, de diseño franco-alemán. La antigüedad de estos aparatos ha situado sobre la mesa la necesidad de estudiar su sustitución. La elección no afecta únicamente a la formación de los futuros pilotos de combate: también puede influir en las capacidades de apoyo aéreo de las fuerzas marroquíes.

En este contexto, el FA-50 surcoreano y el M-346 italiano aparecen como dos de las alternativas consideradas para modernizar la flota de entrenamiento. Ambos modelos responden a necesidades de formación avanzada.

During an interview at the 2026 #Marrakech Air Show, the sales director for the KAI FA-50 project confirmed the Royal #Moroccan Air Force 🇲🇦 interest in the FA-50 as a replacement for both Alphajets and F-5s fleet.

MAF will therefore acquire both versions : advanced trainer and… pic.twitter.com/jiB040i34X — ⭐⭐️Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@KOMARMIES) October 16, 2026

KAI está intensificando sus contactos con Marruecos para intentar hacerse con el contrato. La firma del acuerdo industrial durante el salón aeronáutico constituye uno de los pasos más recientes de esa estrategia comercial.

Durante el Salón Aeronáutico de Marrakech, Korea Aerospace Industries firmó un protocolo de acuerdo con SABCA Maroc y Maintenance Aéro Maroc (MAM). El objetivo es explorar una cooperación industrial y comercial relacionada con la renovación de la flota de aviones de entrenamiento de las Fuerzas Reales del Aire. Las dos compañías marroquíes aportan capacidades complementarias. Maintenance Aéro Maroc está especializada en el mantenimiento y la modernización de aeronaves militares, mientras que SABCA Maroc cuenta con competencias en el ensamblaje de elementos de estructuras aeronáuticas.

La colaboración permitiría estudiar la participación de empresas locales ante una posible renovación de la flota. No obstante, el protocolo anunciado no supone por sí mismo la adjudicación de un contrato para la compra de aviones ni confirma que se vaya a establecer una línea de producción en Marruecos.

Los contactos entre KAI y las autoridades marroquíes se habían intensificado en los meses anteriores. En febrero, durante el Salón Mundial de Defensa de Riad, representantes de la compañía surcoreana y responsables marroquíes mantuvieron conversaciones sobre el FA-50.

El FA-50 Golden Eagle es un avión supersónico desarrollado por Korea Aerospace Industries. Su diseño permite combinar la formación avanzada de pilotos con misiones de combate y apoyo aéreo. Una de las razones por las que podría encajar en los planes marroquíes es su complementariedad con los cazas estadounidenses F-16C/D Block 52+, que ya opera el país, y con los F-16 Block 70 Viper cuya incorporación ya está prevista.