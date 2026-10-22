Muere atropellado un militar del Ejército de Tierra en un accidente en la base de Cerro Muriano

Mañana trágica para las Fuerzas Armadas. El soldado Sergio Ajenjo Cordero, de 22 años de edad, ha fallecido durante la mañana de este jueves en un trágico accidente en el interior de la base militar de Cerro Muriano (Córdoba). Fuentes militares consultadas por Libertad Digital han explicado que el uniformado habría sido atropellado por un camión por causas que todavía se desconocen.

El soldado estaba destinado en el Batallón del Cuartel General de la Brigada Guzmán el Bueno X y encuadrado en la Compañía de Trasmisiones. Se había incorporado al Ejército de Tierra en el año 2025, por lo que llevaba menos de un año de servicio activo. Las mismas fuentes han explicado que el accidente tuvo lugar en torno a las 10.00 horas de la mañana y se ha avisado de inmediato tanto a los servicios de emergencia como a la Guardia Civil.

Precisamente los agentes del Instituto Armado van a ser los encargados de la investigación que ahora se abre, algo habitual después de unos hechos como estos. Por el momento no se conoce la secuencia del accidente ni las circunstancias en las que se ha producido. El comunicado oficial del Ejército de Tierra se limita a señalar que fue un accidente de tráfico cuyas causas están sujetas a investigación.

En el citado comunicado, el Cuartel General del Ejército de Tierra ha mostrado su tristeza por lo ocurrido en la base cordobesa: "Queremos expresar nuestro más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros de la Brigada Guzmán el Bueno X. Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz".

El Ejército de Tierra lamenta profundamente el fallecimiento del soldado Sergio Ajenjo Cordero, destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guzmán el Bueno» X, por un accidente de tráfico en el interior de la Base de «Cerro Muriano» (Córdoba). Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de unidad. Descanse en paz. — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) October 22, 2026

Poco después de emitir el comunicado oficial, el Ejército de Tierra también ha hecho público lo ocurrido y ha mostrado su pésame público a través de un mensaje en la red social X.