Muere atropellado un militar del Ejército de Tierra en un accidente en la base de Cerro Muriano

La tragedia se ha cebado con el Ejército de Tierra. Un militar ha fallecido durante la mañana de este jueves en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba) tras ser atropellado por un camión militar en el interior del recinto. El accidente se ha producido en torno a las 10:00 horas y ha causado una gran conmoción entre los efectivos destinados en estas instalaciones, según han confirmado a Libertad Digital fuentes militares.

El fallecido tenía 22 años de edad y pertenecía a la Brigada Guzmán el Bueno X. Las mismas fuentes han apuntado a que el fallecido llevaba menos de un año de servicio en el Ejército de Tierra. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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