La Armada busca un dron terrestre anfibio que acompañe al combate a la Infantería de Marina

La guerra de Ucrania ha supuesto un paso definitivo para normalizar la utilización de todo tipo de sistemas remotamente tripulados en el campo de batalla. En conflictos bélicos anteriores se había visto la importancia que podían tener los sistemas aéreos, pero en suelo ucraniano se están viendo drones terrestres, marinos y submarinos, sistemas que hasta ahora no había entrado en acción de forma regular y que ya se han convertido en imprescindibles para ambos contendientes.
Los ejércitos europeos de todo el mundo están sacando conclusiones de lo que se está viendo en Ucrania y están adaptando sus doctrinas y sus capacidades militares. La Armada española no está siendo ajena. En los últimos doce meses, por ejemplo, ha recibido su primer dron de patrullaje marino; ha probado con éxito el enlace operativo entre un buque, un helicóptero y dos drones subordinados; y ha probado interceptores a bordo de sus fragatas.
Ahora está buscando un dron terrestre anfibio (UXV) que acompañe al combate a los infantes de marina y que integre los cuatro elementos clave de su apoyo logístico. Así queda reflejado en un contrato de suministro que acaba de hacer pública la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada a través del Portal de Contratación del Estado y que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros para una única unidad.
Desde el punto de vista técnico, el pliego exige rigurosas condiciones de movilidad y transporte. El dron terrestre anfibio no podrá superar los 6,5 metros de largo, los 2,55 metros de ancho y los 3,5 metros de alto, para garantizar que pueda ser transportado por carretera. Así, se establece obligatoriamente una carga útil de pago inicial de referencia fijada exactamente en mil kilos con baremos de mejora puntuable.
Para garantizar un desplazamiento óptimo tanto en superficies terrestres como acuáticas, el diseño debe incorporar un sistema de transmisión independiente en cada rueda de tipo eléctrico y frenos hidráulicos específicos. Su capacidad de flotabilidad se debe fundamentar en elementos hinchables desplegables. Adicionalmente, debe poseer una pala deflector de olas multifunción para remover obstáculos terrestres y actuar como rompeolas.
En cuanto al rendimiento operativo dinámico, el pliego de condiciones toma como base prestacional una velocidad terrestre de 30km/h. También se pide que el dron terrestre anfibio incorpore funciones tecnológicas avanzadas de guiado autónomo, destacando de forma primordial el sistema de seguimiento automatizado conocido como función "Follow me" para convoyes tácticos.