La inteligencia militar ucraniana filtra los detalles técnicos del nuevo misil de crucero ruso Filin

La inteligencia militar de Ucrania ha divulgado las características técnicas del Filin, un nuevo misil de crucero ruso que, según los datos publicados por Kiev, puede alcanzar objetivos situados a unos 1.200 kilómetros. El arma, que las fuerzas rusas estarían utilizando contra territorio ucraniano desde finales del verano, cuenta con distintas opciones de carga explosiva y puede volar a diferentes altitudes.

Según informa el medio alemán Hartpunkt, el servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR) ha difundido esta información a través de su portal War&Sanctions y de su canal de Telegram. La publicación incluye datos sobre las prestaciones del misil, un modelo tridimensional interactivo y documentación sobre sus componentes electrónicos, así como información acerca de su procedencia.

El organismo ucraniano atribuye la fabricación del Filin a la empresa rusa NPO Molnija. De acuerdo con los datos difundidos por Kiev, se trata de un misil de lanzamiento terrestre y propulsión a reacción, concebido para atacar objetivos a larga distancia. Su diseño incorpora también materiales compuestos y piezas fabricadas mediante impresión 3D.

Un alcance de 1.200 kilómetros y dos tipos de ojiva

Según la información publicada por el GUR, el Filin mide 3,5 metros de longitud y tiene una envergadura de tres metros. Su estructura está fabricada con materiales compuestos de fibra de carbono y fibra de vidrio, mientras que su velocidad máxima alcanzaría los 800 kilómetros por hora.

El misil podría recorrer distancias de hasta 1.200 kilómetros y operar tanto a muy baja altura como a una altitud de hasta seis kilómetros. Para su lanzamiento utiliza un acelerador de combustible sólido que lo impulsa desde una plataforma terrestre.

La inteligencia ucraniana identifica dos versiones del arma, diferenciadas por el peso de su carga explosiva: una equipada con una ojiva de 50 kilogramos y otra con una de 100. Esta configuración permitiría disponer de distintas variantes del mismo sistema en función de sus características.

Componentes chinos y motor de fabricación rusa

Otro de los aspectos destacados por el GUR es la procedencia de los sistemas electrónicos empleados en el Filin. Según el servicio ucraniano, el misil utiliza un sistema de navegación inercial fabricado en China y el sistema Kometa, que dispone de 16 canales.

La inteligencia militar de Ucrania también señala que los componentes electrónicos presentan similitudes con los utilizados en otros misiles y drones rusos. Sin embargo, destaca una mayor presencia de elementos chinos y una estandarización de las soluciones empleadas en diferentes módulos y placas electrónicas.

En el desglose difundido por el GUR figuran 35 componentes estadounidenses y 22 chinos. Estos datos forman parte de la documentación publicada por el organismo ucraniano sobre la composición del sistema.

En cambio, la propulsión sería de origen ruso. El Filin estaría equipado con un motor R500, fabricado por la empresa rusa Reynolds, según la información recogida por Hartpunkt.

Similitudes con otro misil ruso

El servicio de inteligencia ucraniano sostiene que el Filin presenta importantes semejanzas en su estructura y en la disposición de sus conjuntos con el misil Harpyia. Esta similitud se suma a la utilización de componentes electrónicos y soluciones técnicas que, según Kiev, también aparecen en otros sistemas de armamento rusos.

La divulgación de estos detalles permite conocer mejor las características que Ucrania atribuye al nuevo misil de crucero ruso, desde su alcance y sus opciones de carga explosiva hasta los sistemas de navegación y propulsión. No obstante, las prestaciones y la composición descritas proceden de la información publicada por la inteligencia militar ucraniana y no constituyen una verificación independiente de todos los datos técnicos.