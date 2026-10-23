Navantia y la Armada trabajan en una versión evolucionada de la fragata F110 con más lanzadores de misiles

Las nuevas fragatas F110 empezarán a servir en la Armada en pocos años. La previsión es que la F111 Bonifaz sea entregada y entre en servicio durante el año 2028. Se daría el pistoletazo de salida a la progresiva sustitución de las cinco fragatas F80 de la clase Santa María. La única crítica que se ha hecho en los últimos años al proyecto de F110 es que se quedó escasa en el número de celdas para lanzar misiles. Más aún en el escenario post-invasión rusa de Ucrania.

La Armada y Navantia trabajan ahora en una evolución del diseño, denominada F110 IAMD, siglas de Defensa Integrada Aérea y Antimisil. El objetivo es aumentar la potencia de fuego de los buques y permitirles afrontar ataques aéreos más complejos. La iniciativa también busca ampliar las capacidades de protección de la flota, de modo que las fragatas puedan defender tanto su propia posición como a otras unidades desplegadas en una agrupación naval.

Una de las principales novedades será el incremento de la capacidad de lanzamiento vertical de misiles, aunque todavía no se ha concretado el número definitivo de celdas ni los modelos de armamento que se instalarían. La nueva configuración pretende responder a amenazas cada vez más diversas, desde aeronaves y drones hasta misiles de crucero y balísticos. El diseño deberá definir cómo combinar los distintos sistemas para afrontar ataques simultáneos.

La evolución también contempla un nuevo sistema de combate, el Scomba de nueva generación, concebido para integrar información procedente de sensores, armas y enlaces de datos. La arquitectura prevista, basada en tecnologías de nube, facilitaría el intercambio de información y la coordinación entre plataformas. Estas capacidades permitirían mejorar la detección, clasificación y seguimiento de amenazas, además de contribuir a una respuesta conjunta frente a ataques que puedan comprometer a varios buques de una misma fuerza naval.

La futura F110 IAMD mantendría las capacidades antisubmarinas y antisuperficie de la serie original, de modo que el refuerzo antiaéreo no supondría renunciar a su carácter multimisión. El proyecto contempla además mejoras de velocidad y autonomía para facilitar los despliegues prolongados. También se prevé integrar sistemas no tripulados y reforzar la interoperabilidad con fuerzas aliadas, un aspecto relevante para operar en agrupaciones navales de la OTAN y participar en operaciones combinadas.

El desarrollo parte de los Requisitos de Estado Mayor definidos por la Armada en el marco de su estrategia Armada 2050. La nueva configuración estaría orientada a misiones de defensa de área, escolta de unidades de alto valor y coordinación de la protección aérea de una agrupación. Esta función va más allá de interceptar amenazas dirigidas contra la propia fragata: busca contribuir a proteger un espacio operativo y los buques que actúen dentro de él.