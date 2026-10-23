Polonia señala la estrategia de Rusia contra los países de la OTAN: "Están hirviendo la rana"

Polonia ha advertido de que Rusia está intentando acostumbrar a los países europeos a sus acciones hostiles mediante una estrategia gradual que reduce la percepción de amenaza. El ministro coordinador de los Servicios Especiales polacos, Tomasz Siemoniak, ha reclamado que la OTAN responda también a los ataques híbridos y no centre su actuación únicamente en la posibilidad de una guerra abierta.

En una entrevista emitida este jueves en el programa Graffiti, de Polsat News, Siemoniak se ha referido al discurso que pronunció la semana pasada en Varsovia el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR). El ministro ha valorado que el militar abordase las actividades híbridas rusas y defendiese la necesidad de que la Alianza tenga en cuenta este tipo de amenazas.

Siemoniak ha insistido en que Polonia debe prepararse para distintos escenarios de seguridad tras los incidentes registrados recientemente. "Si ha entrado un misil, podrían entrar cinco. Debemos estar preparados para todos los escenarios", ha afirmado. El ministro ha añadido, no obstante, que en ese momento no había informes que apuntaran a preparativos rusos para una invasión a gran escala de Polonia o de los países bálticos.

Sus declaraciones se producen en un contexto de preocupación por las actividades hostiles que, según Varsovia, pueden afectar a los países europeos sin llegar a constituir una operación militar convencional. El responsable polaco defendió que la preparación debe contemplar tanto los riesgos inmediatos como las posibles escaladas.

El ministro se refirió a la denominada estrategia de la "rana hervida" para describir la forma en que Rusia trataría de reducir progresivamente la sensibilidad de los países europeos ante las amenazas. Según Siemoniak, el discurso del general Grynkewich en Varsovia ha dejado claro que estos incidentes no afectan únicamente a los países que los sufren de manera directa, sino que también conciernen al conjunto de la OTAN. "Si la Alianza se limita a esperar una gran guerra, perderá su razón de ser desde la perspectiva de los Estados miembros", ha sostenido el ministro. Ha defendido que la Alianza debe reconocer las acciones híbridas y otras actividades hostiles, y responder a ellas. Si no existe una reacción, ha advertido, continuará el proceso por el que las amenazas se vuelvan habituales y los países afectados terminen restándoles importancia.

Siemoniak ha argumentado que Moscú intenta difuminar los límites entre las acciones que pueden considerarse una provocación y aquellas que podrían justificar una respuesta más contundente. "Contra los Estados europeos utiliza una estrategia de la 'rana hervida': nos estamos acostumbrando, de forma sombría, a la amenaza y estamos perdiendo sensibilidad ante distintas acciones", ha señalado.

Sobre cuál es la línea roja que empuje a la OTAN a activar el artículo 4 o el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, Siemoniak ha apuntado a la dificultad de responder a las acciones híbridas cuando estas se desarrollan de forma gradual. El artículo 4 permite a los aliados celebrar consultas cuando uno de ellos considera amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. El artículo 5 establece el principio de defensa colectiva en caso de un ataque armado contra uno o varios miembros.

Cooperación con Alemania

Durante la entrevista, Siemoniak también ha abordado la cooperación con Alemania tras una reunión reciente con Philipp Wolf, coordinador de los servicios de inteligencia alemanes. En ese sentido, ha aseverado que las relaciones entre ambos países en este ámbito han mejorado durante los últimos tres años. Ha atribuido parte de ese avance a que Alemania también ha experimentado actividades híbridas rusas dirigidas contra su territorio. "Rusia está librando una guerra brutal en Ucrania, y atacar a los países que apoyan a Kiev es un elemento directo de esta agresión", ha afirmado Siemoniak.

El responsable polaco añadió que Alemania ha aumentado su compromiso con la ayuda a Ucrania desde la llegada de Friedrich Merz a la Cancillería. Para Varsovia, la cooperación entre los servicios de inteligencia y la coordinación entre los aliados europeos son elementos relevantes ante las amenazas que atribuye a Moscú.