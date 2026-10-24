Casi 400 empresas piden acceso a TrophyLab, la plataforma ucraniana que facilita el análisis de armas rusas capturadas

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha recibido 389 solicitudes de fabricantes extranjeros de armamento interesados en acceder a TrophyLab, una plataforma que reúne información técnica sobre armas rusas capturadas durante la guerra.

Según informa The Defense Post, el sistema permite a los usuarios autorizados consultar un catálogo de equipos incautados, examinar análisis técnicos y pedir tanto armas completas como componentes individuales para llevar a cabo investigaciones independientes. El acceso no es automático, ya que los solicitantes deben superar controles de elegibilidad.

Antes de obtener autorización, los fabricantes deben someterse a verificaciones destinadas a detectar posibles vínculos con Rusia o Ucrania, así como eventuales problemas relacionados con las sanciones internacionales. Una vez superado este proceso, pueden acceder a los materiales disponibles en la plataforma y revisar sus evaluaciones técnicas en línea.

Una base de datos con información de las fuerzas ucranianas

TrophyLab reúne información procedente de distintas fuentes oficiales y especializadas de Ucrania. Entre ellas figuran las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia militar, el Servicio de Seguridad de Ucrania y diversas instituciones dedicadas a la investigación.

El objetivo de Kiev es facilitar el intercambio de información entre investigadores y contribuir al desarrollo de contramedidas frente al armamento ruso. El análisis de los equipos capturados permite estudiar sus características técnicas y poner esos conocimientos a disposición de los especialistas que trabajan en su evaluación.

La plataforma ofrece así un canal para que los fabricantes extranjeros autorizados puedan examinar los materiales disponibles y realizar sus propias investigaciones, tanto a partir de los datos publicados como de las muestras que se les conceda analizar.

Ucrania también abre sus datos al desarrollo de inteligencia artificial

La iniciativa se suma a los esfuerzos de Ucrania por facilitar la colaboración con empresas extranjeras del sector de la defensa. En septiembre, el Ministerio de Defensa ucraniano anunció que Reino Unido sería el primer socio internacional en incorporarse a Avengers Labs, una plataforma destinada al entrenamiento y la evaluación de modelos de inteligencia artificial para sistemas no tripulados.

El programa prevé seleccionar hasta 12 empresas británicas mediante un concurso dirigido por el grupo de trabajo de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Las compañías elegidas podrán ejecutar sus modelos en el entorno seguro de la plataforma, aunque no tendrán permiso para descargar ni acceder directamente al conjunto de datos original.

Avengers Labs dispone de más de cinco millones de fotogramas anotados procedentes de campos de batalla, recopilados en gran medida por sistemas no tripulados a través del sistema de combate DELTA de Ucrania.

La colaboración se centrará en desarrollar modelos de inteligencia artificial que permitan a los sistemas no tripulados coordinarse y seguir operando cuando sufran interrupciones en las comunicaciones o pierdan la navegación por satélite.