De las plataformas petrolíferas del mar del Norte a la Armada española: el Ocean Marlin será un buque multipropósito

El Ocean Marlin salió de los astilleros civiles de Zamakona Yards, en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Juan, en 2014. Fue construido para el sector off shore. El diseño estaba pensado para trabajar en un entorno exigente: prestar apoyo a plataformas petrolíferas y a operaciones marítimas en las agitadas aguas del mar del Norte. Allí ha prestado servicio durante algo más de una década para la compañía noruega Atlantic Offshore.

Pero la vida de esta embarcación va a cambiar por completo. Dejará los colores rojo y blanco que actualmente recubren su casco para pasarse al gris militar. Y es que en breve formará parte de la flota de la Armada española. Será un nuevo buque multipropósito con capacidad de remolque de altura. El coste de la operación económica, cerrado con la empresa intermediaria Navaleva, se sitúa en los 28,9 millones de euros.

El Ocean Marlin llega a una Armada para modernizar las capacidades auxiliares sin la necesidad de recurrir a un barco completamente nuevo, lo que lleva asociado mayores tiempos de espera. De hecho, la previsión ahora mismo es que la embarcación, perfectamente adaptada y reconfigurada a las necesidades de la Armada, puede estar en servicio activo entre el primer y segundo trimestre de 2027.

Ésta no es una operación inédita. En 2023, la Armada ya compró por un importe de casi 15 millones de euros, a través también de la intermediaria Navaleva, el buque Ocean Osprey, un clon o gemelo del Ocean Marlin construido también en Zamakona Yards en 2014. Tras las modificaciones necesarias en los astilleros de Vigo, se incorporó al servicio activo en diciembre de 2023 con el nombre de A61 Carnota, teniendo su base en Ferrol (La Coruña).

El Carnota abrió el camino a esta fórmula: recuperar buques civiles modernos y adaptarlos a las necesidades militares. Su cometido incluye remolcar unidades de gran porte, transportar material y suministros y apoyar el movimiento logístico entre la Península, los archipiélagos y las ciudades, islas y peñones españoles del norte de África. No es una fragata ni está concebido para el combate, pero resulta esencial para sostener a los buques que cumplen esas misiones.

Entre el Carnota y el Ocean Marlin se incorporó el A-62 Cartagena, otro buque de segunda mano adquirido a través de Navaleva. Antes se llamaba Ocean Fortune y pertenecía a la noruega Vestland Offshore, para la que trabajaba como buque sísmico en la búsqueda de petróleo y gas. Fue construido en 2015 en el astillero turco Cemre, siguiendo un diseño de la firma noruega SALT Ship Design.

La compra del A-62 Cartagena se adjudicó en octubre de 2024 y la entrega formal se firmó en Rota (Cádiz) el 9 de diciembre. La operación se cifró en unos 15 millones de euros. Tras las inspecciones y pruebas, el buque pasó por Navantia en Cádiz para su acondicionamiento y adoptó su nuevo nombre y numeral. Desde 2025 tiene su base en el Arsenal de Cartagena, en la región de Murcia.

Las prestaciones de estos barcos explican el interés de la Armada. El Cartagena mide casi 70 metros de eslora, dispone de una cubierta de carga de 500 metros cuadrados y puede transportar seis contenedores refrigerados. También cuenta con posicionamiento dinámico y capacidad para suministrar agua y combustible a otros buques. El Carnota dispone de equipos de remolque de altura y una capacidad de tiro de unas 65 toneladas.