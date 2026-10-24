El futuro de la Fuerza Aérea de EEUU: 1.509 cazas para 2035 de los que un 60% serán los furtivos 47 y F35

La Fuerza Aérea de Estados Unidos prevé aumentar su flota de cazas destinados a misiones de combate hasta alcanzar los 1.509 aparatos en 2035, frente a los 1.271 estimados para 2026. El plan contempla, además, una transformación de su composición: los aviones furtivos representarán aproximadamente el 60% de la flota, con el F-35A como principal modelo y la incorporación progresiva del futuro F-47.

Según informa Army Recognition, las previsiones fueron expuestas por el teniente general David Tabor, subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea para Planes y Programas, durante una comparecencia ante los medios celebrada el 20 de octubre en el Pentágono. Las estimaciones forman parte de un informe sobre la estructura de la flota de cazas que fue remitido al Congreso estadounidense el 16 de octubre.

El objetivo es combinar el incremento de la capacidad de combate con una mayor proporción de aeronaves diseñadas para operar en espacios aéreos fuertemente defendidos. Para ello, Estados Unidos deberá renovar parte de sus aviones más antiguos y garantizar que las nuevas incorporaciones permitan mantener e incrementar el número de cazas disponibles para misiones operativas.

El F-35A será el pilar de la flota furtiva

El F-35A Lightning II tendrá un papel central en la futura estructura de la Fuerza Aérea estadounidense. Las previsiones apuntan a que este modelo representará alrededor del 40% de los cazas en 2035, frente al 30% que supone actualmente.

A esta aeronave se sumarán los F-22 Raptor y los futuros F-47, que, en conjunto, constituirán aproximadamente el 20% de la flota. De este modo, los tres modelos furtivos alcanzarían el 60% del total previsto para mediados de la próxima década.

El F-47 está llamado a sustituir progresivamente al F-22 como parte de la renovación de las capacidades aéreas estadounidenses. Boeing recibió en marzo de 2025 el contrato para desarrollar el nuevo caza dentro del programa Next Generation Air Dominance (NGAD), destinado a desarrollar la siguiente generación de capacidades de superioridad aérea.

Tabor indicó que la Fuerza Aérea mantiene su intención de adquirir una cantidad de F-47 comparable a los 186 F-22 construidos originalmente. Esta referencia corresponde al número de unidades fabricadas del Raptor, no a la cantidad que permanece actualmente en servicio operativo. Además, el programa del F-47 continúa en desarrollo, por lo que su contribución efectiva a la flota dependerá de los avances hacia su producción y entrada en servicio.

Los F-15 y F-16 mantendrán un papel relevante

A pesar del aumento de los aviones furtivos, los modelos convencionales seguirán representando una parte importante de la flota estadounidense. Las estimaciones apuntan a que los F-15 y F-16 constituirán conjuntamente el 40% de los cazas en 2035, con una distribución aproximadamente equilibrada entre ambas familias.

Este reparto supondría un cambio significativo respecto a la composición actual. Los F-16 Fighting Falcon representan alrededor del 45% de la flota, mientras que los F-15 suponen aproximadamente el 15%. La reducción del peso relativo de los F-16 sería la transformación más destacada entre los modelos convencionales.

No obstante, estos porcentajes son estimaciones de planificación y no compromisos definitivos de adquisición. Además, excluyen los aviones A-10. El informe original no se ha puesto a disposición de los periodistas, por lo que las cifras proceden de las explicaciones ofrecidas por Tabor.

La evolución de la flota también estará condicionada por el calendario de retirada de los aviones antiguos y la llegada de sus sustitutos. Según el general, los F-16 más antiguos alcanzarán los límites de su vida útil a mediados de la década de 2030, mientras que la posibilidad de adquirir nuevas unidades de este modelo continúa sin resolverse.

El reto de aumentar la flota y financiar la renovación

La Fuerza Aérea estadounidense calcula que necesitará 1.509 cazas asignados a misiones de combate en 2035, lo que supone 238 aparatos más que los 1.271 estimados para 2026. El incremento equivale aproximadamente al 18,7% y refleja que el objetivo no consiste únicamente en cambiar unos modelos por otros, sino también en ampliar la capacidad de combate.

Para alcanzar esa meta será necesario disponer de financiación suficiente y asegurar que la industria pueda cumplir los plazos de producción. Tabor advirtió de que las promesas de los fabricantes de incrementar las entregas deberán traducirse en un aumento efectivo de la fabricación.

La solicitud presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027 contempla la compra de 38 F-35A y 24 F-15EX, un total de 62 cazas. Esta cifra queda por debajo de las 72 adquisiciones anuales que han defendido altos responsables de la Fuerza Aérea.

La diferencia entre las compras previstas y las necesidades planteadas añade presión al calendario de modernización. Si los aparatos más antiguos se retiran antes de que lleguen sus sustitutos, Estados Unidos podría encontrarse con una flota más furtiva en términos porcentuales, pero insuficiente para cubrir sus necesidades de combate.

La disponibilidad de los aviones, el mantenimiento, la preparación de las tripulaciones y los recursos de apoyo también serán determinantes para convertir las cifras previstas en capacidad operativa real. El desafío de la Fuerza Aérea estadounidense para 2035 será, por tanto, combinar una mayor presencia de cazas furtivos con una flota suficientemente numerosa y preparada para cumplir sus misiones.