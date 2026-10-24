La Honda de David, así es la cúpula antimisiles de medio alcance que Marruecos quiere comprar a Israel

El norte de África lleva varios años inmersa en una carrera armamentística. Tanto Marruecos como Argelia están en un proceso de rearme y de tensión constante entre ellos fruto de la enemistad histórica entre los dos países. Más de sesenta años después del final de la Guerra de las Arenas (1963) las tensiones entre ambos países no han conseguido relajarse. España mira de reojo el rearme de ambos países.

En ese contexto, Marruecos está negociando con Israel la posible adquisición de la Honda de David (David's Sling), un sistema de defensa aérea y antimisil de medio alcance desarrollado conjuntamente por la empresa israelí Rafael y la estadounidense Raytheon (RTX Corporation), según ha informado en los últimos días la revista alemana ES&T. El sistema está actualmente operativo en el país hebreo.

La Honda de David está diseñada para interceptar amenazas de medio y largo alcance, entre ellas misiles balísticos tácticos, misiles de crucero y cohetes de gran calibre. El alcance de la intercepción estaría entre los 40 y 300 kilómetros, aunque las distancias efectivas dependen del tipo de objetivo y de las condiciones operativas. Su incorporación permitiría a las Fuerzas Armadas marroquíes reforzar una capacidad específica frente a amenazas aéreas y balísticas.

La pieza central del sistema es el interceptor Stunner, un misil que combina guiado por radar y sensores electroópticos e infrarrojos para localizar y alcanzar el objetivo. Está diseñado para destruirlo mediante impacto directo, en lugar de depender de una cabeza explosiva convencional. La batería cuenta con lanzadores, radares y una estación de mando y control que coordinan la detección y el seguimiento de las amenazas.

La posible adquisición se sumaría a otros sistemas israelíes incorporados al arsenal marroquí, como Barak MX y Spyder, destinados a la defensa aérea. 'También ha adquirido material militar israelí para otras funciones, dentro de su proceso de modernización. La Honda de David añadiría una capa especializada contra amenazas de mayor alcance, aunque su eficacia dependería de su integración con los radares, los centros de mando y el resto de los sistemas.

La Honda de David no debe confundirse con la Cúpula de Hierro (Iron Dome). Aunque ambos forman parte de la defensa aérea multicapa de Israel, tienen cometidos diferentes: la Cúpula de Hierro se centra principalmente en cohetes y proyectiles de corto alcance, mientras que el sistema que quiere adquirir Marruecos está diseñado para interceptar amenazas más complejas y de mayor alcance. Son sistemas complementarios, no equivalentes.