La OTAN busca fórmulas para acabar con el sabotaje y los ciberataques rusos contra infraestructuras críticas

La OTAN ha reunido a representantes de sus países aliados y socios en Bucarest para coordinar la respuesta a las amenazas híbridas atribuidas a Rusia. El encuentro, celebrado los días 15 y 16 de octubre, se centró en la protección de las infraestructuras críticas, especialmente las relacionadas con el suministro energético.

Los participantes analizaron distintos riesgos para la seguridad, entre ellos los actos de sabotaje, los incidentes con drones y los ciberataques. También intercambiaron experiencias sobre incidentes recientes y estudiaron cómo reforzar la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado.

Según informó Defence Industry Europe, el simposio anual sobre actividades híbridas de la Alianza contó con representantes de la Unión Europea y de la industria, además de delegaciones de Ucrania y de la República de Moldavia, que expusieron sus estrategias para hacer frente a este tipo de amenazas.

La OTAN alerta sobre las amenazas rusas

El subsecretario general de la OTAN, Jean Charles Ellermann-Kingombe, defendió que los aliados disponen de los medios y la determinación necesarios para responder a las actividades híbridas. También afirmó que las acciones hostiles de Rusia no debilitarán la unidad de la Alianza ni su capacidad de disuasión y defensa.

El responsable de la organización añadió que estas amenazas tampoco harán que los aliados reduzcan su apoyo a Ucrania, en un contexto marcado por la necesidad de proteger las infraestructuras esenciales frente a posibles ataques y actos de sabotaje.

Las actividades híbridas incluyen acciones que buscan perjudicar la seguridad de un país mediante diferentes métodos, como operaciones informáticas, campañas de desinformación o sabotajes, sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar convencional.

La seguridad energética ocupó un lugar destacado en las reuniones, junto con la protección de otras infraestructuras esenciales. Los participantes examinaron las lecciones extraídas de incidentes recientes y la necesidad de mejorar la coordinación para detectar amenazas y responder con mayor rapidez.

La OTAN busca reforzar también la colaboración con las empresas privadas, que desempeñan un papel importante en el funcionamiento de redes energéticas, sistemas de comunicaciones y otros servicios esenciales.

La División de Ciberseguridad y Transformación Digital de la Alianza organizó el encuentro junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía. El Ministerio del Interior rumano y el Servicio de Inteligencia del país también prestaron apoyo al simposio.