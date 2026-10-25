Los ataques de EEUU no consiguen acabar con Águila 44: Irán reconstruye y amplía su gran base aérea subterránea

Irán no sólo trabaja día y noche para reconstruir su base aérea más estratégica después de los ataques de Estados Unidos, sino que también está poniendo todo su pundonor para ampliar la misma y dotarla día a día de más capacidades. Hablamos de Águila 44 (Eagle 44, en inglés), nombre en clave que recibe la base aérea subterránea que el Régimen de los ayatolás tiene en una zona montañosa en el sur del país.

Esta base aérea, concebida para resguardar cazas, drones y misiles de largo alcance simboliza el esfuerzo de Teherán por preservar activos estratégicos frente a los posibles ataques aéreos de Estados Unidos y su aliado Israel. Sus túneles ofrecen protección, pero la pista y los accesos siguen siendo puntos vulnerables: sin ellos, incluso los aviones ocultos en el interior pueden quedar fuera de combate.

Un análisis publicado en los últimos días por The War Zone (TWZ), que toma como referencia imágenes satelitales captadas por Planet Labs el pasado 29 de septiembre, muestra que los trabajos en la instalación militar iraní continúan pese a los daños sufridos durante la guerra. Las fotografías permiten observar la retirada de escombros, la recuperación de superficies pavimentadas y la construcción de una nueva sección de calle de rodaje.

El diario estadounidense recuerda que Eagle 44 habría sufrido al menos tres ataques de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre finales de marzo y el 15 de julio de este 2026. Y añade que no se conoce con certeza cuántas aeronaves permanecen en el interior del recinto militar ni cuántas de ellas están en estado operativo. Tampoco consta que la base haya recuperado plenamente su capacidad, pese a los avances visibles en las obras.

Este complejo militar, conocido también como Oghab 44 –oghab significa águila en farsí–, fue presentada públicamente en febrero de 2023 por las autoridades iraníes. Se encuentra en la provincia de Hormozgan y unos 160 kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz. Está excavada en las estribaciones de los montes Zagros, para evitar la destrucción de los aviones y equipos almacenados, protegiéndolos de los ataques aéreos convencionales.

Las dimensiones de esta base permanecen en secreto, aunque TWZ ha hecho estimaciones con las imágenes satelitales que se disponen y cree que tiene una pista de aproximadamente 2,7 kilómetros de longitud y está conectada con las entradas de los túneles por calles de rodaje. Las imágenes muestran que una de estas conexiones sigue siendo fundamentales para acceder a la pista, mientras se trabaja en una ruta adicional que podría facilitar los movimientos.

La construcción de esa segunda conexión resultaría especialmente relevante para la capacidad de recuperación de la base. Si queda terminada y operativa, permitiría enlazar los hangares occidentales con la pista sin depender exclusivamente de la calle de rodaje actualmente disponible. De este modo, Irán podría disponer de una alternativa si un nuevo ataque dañara la ruta principal.

Las fotografías también revelan daños que todavía no han sido reparados por completo. Dos edificios auxiliares aparecen destruidos y otro presenta desperfectos, mientras siguen apreciándose cráteres cerca de las entradas occidentales de los túneles. Estos indicios reflejan que los bombardeos afectaron tanto a las instalaciones de apoyo como a los accesos al complejo. Aunque la retirada de escombros y la reparación de las calles de rodaje suponen avances, no permiten concluir que todos los daños hayan sido subsanados.