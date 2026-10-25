Ucrania se prepara para recibir sus primeros 16 cazas Gripen de Suecia a principios de 2027

Ucrania continúa reforzando sus capacidades aéreas con la vista puesta en los ataques rusos con bombas planeadoras. El Gobierno de Kiev y Suecia avanzan en los preparativos para la incorporación de los cazas Gripen, unos aviones de combate con los que las Fuerzas Armadas ucranianas pretenden hacer frente a las aeronaves enemigas que lanzan este tipo de armamento y amenazan las ciudades próximas al frente.

El ministro de Defensa ucraniano, Evgeniy Khmara, ha abordado los avances del programa durante una conversación telefónica con su homólogo sueco, Pål Jonson. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Ucrania y recoge Defence Industry Europe, la formación de las tripulaciones continúa conforme al calendario previsto.

El plan contempla la llegada de 16 cazas Gripen C/D a principios de 2027, que serán entregados como parte de la asistencia militar a Ucrania. A esta primera incorporación se sumarán otros 16 aparatos de la versión Gripen E, adquiridos mediante un acuerdo independiente y cuya entrada en servicio está prevista, según las autoridades ucranianas, para comienzos de 2029.

Khmara ha destacado que la recepción de estos aviones, junto con su correspondiente armamento, permitirá mejorar considerablemente las capacidades de la aviación ucraniana. Una de las prioridades será combatir a los aviones rusos que transportan bombas planeadoras, con el objetivo de proteger las ciudades situadas cerca de la línea del frente.

El armamento de los Gripen

El acuerdo para la adquisición de los 16 Gripen E fue anunciado el pasado 30 de junio por el Ministerio de Defensa ucraniano. La firma se celebró en presencia del presidente, Volodímir Zelenski, y de representantes de los departamentos de Defensa de ambos países.

La operación incluye tanto los aviones como el equipamiento necesario para su funcionamiento y los servicios de mantenimiento. Su financiación se articula mediante un préstamo europeo que cuenta con el respaldo del Reino Unido.

Mientras avanzan los preparativos, pilotos y personal técnico ucraniano ya reciben formación con la colaboración de países aliados.

La versión Gripen E incorpora distintas mejoras tecnológicas respecto a modelos anteriores. Según explicó el Ministerio de Defensa ucraniano al anunciar el acuerdo, estos aparatos disponen de un radar de barrido electrónico activo (AESA) y de un sistema de guerra electrónica que facilita la detección de amenazas y permite interferir los radares enemigos.

También cuentan con un nuevo motor y una mayor capacidad de combustible, características que permiten aumentar la carga de armamento y realizar misiones de mayor duración.

Entre las capacidades de este modelo destaca la posibilidad de emplear misiles aire-aire Meteor, con un alcance superior a los 100 kilómetros. No obstante, las autoridades ucranianas no han detallado si este armamento forma parte del paquete contratado a Suecia.

Además de intervenir en operaciones de combate en el frente, Kiev espera utilizar estos cazas para mejorar la interceptación de misiles de crucero y drones rusos.

Kiev reclama más misiles antiaéreos

La conversación entre los ministros de Defensa también ha servido para abordar las necesidades más urgentes de la defensa aérea ucraniana, especialmente después de un ataque ruso registrado durante la noche anterior.

Ante la necesidad de disponer de más interceptores, Ucrania ha planteado a sus aliados una fórmula para acelerar los suministros: recibir misiles para los sistemas Patriot procedentes de las reservas existentes a cambio de futuras entregas ya previstas en los contratos ucranianos.

"Ucrania está dispuesta a trabajar con sus socios en diferentes mecanismos de suministro", ha afirmado Khmara, según las declaraciones difundidas por su Ministerio de Defensa.

"Cada entrega de interceptores y cada oportunidad de proteger a las personas y las infraestructuras civiles y críticas son importantes para nosotros", ha añadido.

Los responsables de Defensa de ambos países también han estudiado la posibilidad de acelerar las entregas de misiles destinados a los sistemas antiaéreos IRIS-T.

Por último, Ucrania ha reiterado su petición de recibir sistemas portátiles de defensa antiaérea suecos y la munición correspondiente.