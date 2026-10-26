Cazas F16 turcos ponen a prueba a una batería antiaérea Patriot española en un ejercicio de engaño y ocultación

La base aérea de Incirlik, en el sur de Turquía, es una de las instalaciones más estratégicas de la OTAN, al encontrarse en un cruce de caminos entre Europa, Oriente Medio y Asia Central. En ese escenario se ha celebrado durante los últimos días un complejo ejercicio militar en el que han participado cuatro cazas F16 de la Fuerza Aérea turca y una batería antiaérea Patriot de las Fuerzas Armadas españolas, desplegada en la zona en misión OTAN.

El entrenamiento ha puesto frente a frente dos capacidades militares diferentes: la velocidad y maniobrabilidad de los cazas turcos y los avanzados sistemas de detección y seguimiento de la batería Patriot española. Los cuatro aparatos han ejecutado maniobras de ocultación y engaño con un objetivo claro: complicar la detección de las aeronaves y obligar a los operadores españoles a reaccionar ante situaciones cambiantes.

No ha sido una práctica rutinaria. El ejercicio ha buscado reproducir algunas de las dificultades que pueden aparecer cuando un sistema antiaéreo debe localizar y seguir aeronaves que intentan eludir su detección. Cada maniobra representa un desafío para los equipos encargados de interpretar la información disponible, mantener el seguimiento de los objetivos y gestionar la respuesta conforme a los procedimientos establecidos.

En lo que al destacamento español se refiere, la actividad ha implicado a las tripulaciones del Centro de Mando y Control de la Unidad (ICC) y de la estación de control de enfrentamiento (ECS). Ambos elementos desempeñan funciones esenciales en la gestión de la información y en el desarrollo de las operaciones de la batería Patriot. La participación de aeronaves reales permite poner a prueba la coordinación entre los distintos puestos y entrenar ante perfiles de vuelo que evolucionan durante el ejercicio.

La presencia de los F16 turcos añade un componente especialmente valioso a la preparación: los operadores no trabajan únicamente con escenarios generados por ordenador, sino que deben afrontar el comportamiento de aviones en vuelo. Este tipo de adiestramiento permite comprobar procedimientos, identificar posibles dificultades y reforzar la capacidad de respuesta de la unidad. El objetivo es llegar mejor preparados a un entorno en el que detectar una amenaza a tiempo puede resultar determinante.

La batería Patriot española se encuentra desplegada en Turquía en el marco de la contribución de España a la defensa aérea y antimisil de la Alianza Atlántica, dentro de la operación Persistent Effort. El despliegue se inició en enero de 2015, por lo que se ha cumplido más de una década de despliegue internacional, en el que los militares españoles han ido rotando en periodos de seis meses.