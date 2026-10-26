El Comité de Defensa del Reino Unido cree que sus barcos militares deberían "plantar cara" a Rusia en la ruta del Ártico

El Gobierno británico debería preparar el envío de un buque estatal a la Ruta Marítima del Norte, una vía estratégica que discurre por la costa ártica de Rusia, para defender los derechos internacionales de libertad de navegación y evitar que Moscú imponga su control sobre el tránsito marítimo.

El Comité de Defensa del Parlamento británico, presidido por el diputado laborista Tan Dhesi, advierte de que el deshielo y la mayor accesibilidad de esta ruta pueden favorecer los intentos rusos de convertirla en un monopolio de facto. Por ello, recomienda estudiar una operación que permita cuestionar las restricciones impuestas por el Kremlin, aunque advierte de los riesgos operativos y de una posible escalada de las tensiones.

Según informa UK Defence Journal, el comité plantea que el Ejecutivo británico evalúe las condiciones jurídicas y militares necesarias para que un buque propiedad del Estado atraviese la ruta sin someterse a las exigencias de Moscú. La propuesta incluye analizar la base legal de la operación, sus riesgos y la posible respuesta rusa.

"El Ártico supone un importante desafío estratégico para la seguridad del Reino Unido. Se trata de un entorno exigente y hostil, que nuestro mayor adversario, Rusia, busca dominar para obtener ventaja militar", declaró Dhesi.

El temor a un monopolio ruso

La Ruta Marítima del Norte se extiende a lo largo de aproximadamente 5.600 kilómetros por la costa ártica rusa, desde el mar de Kara hasta el estrecho de Bering. El progresivo deshielo está aumentando el interés por esta vía, que permite acortar considerablemente las distancias entre Asia y Europa.

El informe alerta de que Rusia podría aprovechar esta mayor accesibilidad para reforzar su control sobre el tránsito marítimo. "A medida que la Ruta Marítima del Norte se vuelve más accesible, Rusia podría intentar convertir su control sobre la ruta en un monopolio de facto", recoge el documento.

En este contexto, el comité considera que el paso de un buque estatal británico por aguas internacionales podría contribuir a defender los derechos de navegación reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, insiste en que la iniciativa debe evaluarse cuidadosamente por las posibles consecuencias operativas y diplomáticas.

Los precedentes de Francia y Reino Unido

El informe recuerda que ya se han producido operaciones occidentales para cuestionar las restricciones rusas en la zona. En septiembre de 2018, el buque francés de apoyo y asistencia marítima Rhône atravesó la ruta entre Tromsø, en Noruega, y Dutch Harbor, en Alaska, sin informar previamente a las autoridades rusas.

Tras aquel episodio, Moscú anunció que los buques de guerra extranjeros debían comunicar sus desplazamientos con al menos 45 días de antelación y contar con un práctico marítimo ruso. Además, advirtió de que se reservaba el derecho a adoptar "medidas extraordinarias", entre ellas la detención forzosa y el arresto de los buques e, incluso, su eliminación en casos extremos.