La feria de armamento de Madrid bate récords a 7 meses del evento: 746 empresas confirmadas y 94% del espacio contratado

La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF) prepara su quinta edición con cifras récord. El certamen, que tendrá lugar del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA Madrid, ocupará 89.100 metros cuadrados, un 46 por ciento más que en 2025. La organización ya ha formalizado contratos con más de 746 empresas expositoras y tiene reservado el 94 por ciento de la superficie comercializable, siete meses antes de su apertura.

Las cifras se han dado a conocer este lunes durante la presentación oficial de FEINDEF 27, celebrada en el Auditorio Rafael del Pino y presidida por la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce. El encuentro ha reunido a representantes institucionales y directivos de las principales compañías del sector. La feria se ha consolidado desde su primera edición, en 2019, como una plataforma de encuentro para la industria española de defensa y seguridad.

La dimensión internacional será uno de los principales ejes de la convocatoria. Más de 250 empresas extranjeras, procedentes de 36 países, ya han confirmado su participación, lo que representa aproximadamente un tercio del total. Además, los pabellones internacionales pasarán de siete a catorce, duplicando su número respecto a la edición anterior. La organización busca facilitar acuerdos comerciales, cooperación tecnológica y alianzas industriales entre compañías españolas y potenciales socios de otros mercados.

La feria también refleja una renovación de sus participantes: el 37 por ciento de las empresas confirmadas acudirá por primera vez. El presidente de la Fundación FEINDEF, Ángel Olivares, ha destacado el crecimiento de la convocatoria y ha advertido de la elevada demanda de espacio. La organización ha instado a las compañías que todavía estén valorando su asistencia a formalizar sus reservas cuanto antes, ante la posibilidad de que no queden espacios disponibles para atender todas las solicitudes.

Entre las principales novedades figura la ampliación del espacio Innova, que multiplicará por cinco su superficie para reunir a empresas emergentes, pymes, universidades y centros tecnológicos. El objetivo es impulsar proyectos innovadores y facilitar su aplicación a las necesidades de defensa y seguridad. También se estrenará el Hub Talento, en colaboración con el Consejo Atlántico Juvenil Español, para acercar a estudiantes y jóvenes profesionales a los retos estratégicos y las oportunidades laborales de la industria.

Durante la presentación, los representantes de las principales empresas participantes han coincidido en la necesidad de acelerar la transformación de los desarrollos tecnológicos en capacidades operativas. Fernando Fernández, consejero delegado de Escribano EM&E, ha defendido que la inversión en ingeniería debe acompañarse de recursos para fabricar a escala.

La digitalización también ha centrado las intervenciones empresariales. Los responsables de Indra, Grupo Oesía, Amper y Telefónica Defensa y Seguridad han destacado el papel del software, la inteligencia artificial y las comunicaciones seguras en los sistemas militares. La integración de sensores, plataformas y centros de mando exige tecnologías capaces de intercambiar información con rapidez. Los directivos han subrayado, además, que las soluciones deben probarse en condiciones reales y adaptarse a amenazas que evolucionan cada vez más deprisa.

En el ámbito naval, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha defendido que los buques militares deben concebirse como plataformas tecnológicas capaces de integrar sensores, comunicaciones y sistemas de combate. Por su parte, José Julián Echevarría, consejero delegado de Sener Aeroespacial, ha reclamado una estrategia pública que defina las capacidades prioritarias y garantice inversiones sostenidas.