La OTAN enviará aviones y drones al Mar Negro después de los ataques con drones a buques de Rumanía y Bulgaria

La OTAN reforzará su presencia militar en el mar Negro con aviones de patrulla marítima, sistemas de radar y drones tras una serie de ataques contra embarcaciones que han elevado la preocupación por la seguridad en esta zona estratégica. Los incidentes han dejado varios marineros desaparecidos y muertos, además de provocar incendios en buques atacados.

Según informa Reuters, la decisión fue anunciada este martes después de que el Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión de la Alianza, analizara la situación de seguridad en el mar Negro durante una reunión celebrada en la sede de la organización en Bruselas.

Además del despliegue de aeronaves, drones y equipos de radar, los países aliados han enviado o enviarán agentes de inteligencia y equipos especializados en el análisis forense de explosivos, según explicó el coronel del Ejército estadounidense Martin L. O'Donnell, portavoz militar de la OTAN.

Varios buques atacados frente a Rumanía y Bulgaria

El refuerzo de las capacidades militares de la Alianza llega después de varios ataques con drones contra embarcaciones en las proximidades de las costas de Rumanía y Bulgaria, dos países ribereños del mar Negro. Los incidentes han incrementado la preocupación por la seguridad de una ruta marítima importante para Ucrania.

La semana pasada, siete marineros fueron dados por desaparecidos después de que dos drones alcanzaran a sendos buques cisterna que transportaban productos químicos cerca de la costa rumana. Los impactos provocaron incendios en las embarcaciones.

A estos incidentes se sumaron otros ataques registrados durante los 10 días anteriores contra al menos cinco buques de carga cerca de las costas de Rumanía y de Bulgaria, país que también pertenece a la OTAN. En el conjunto de estos sucesos, al menos 23 marineros constaban como desaparecidos o muertos, según Reuters.

Aunque los ataques parecen estar relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania, la Alianza no ha atribuido oficialmente su autoría a ningún país. Analistas militares citados por Reuters consideran que Rusia está detrás de los ataques, pero Moscú no ha reconocido su responsabilidad.

La OTAN refuerza la vigilancia en su flanco oriental

La organización atlántica ya había incrementado sus capacidades defensivas en el flanco oriental, incluidos los medios para hacer frente a drones. Así lo señaló Allison Hart, portavoz principal de la OTAN, en un mensaje publicado en la red social X.

Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support… pic.twitter.com/ncMNSXzveu — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026

La portavoz aseguró que los aliados mantendrán su unidad y seguirán preparados para responder a cualquier amenaza, con el objetivo de proteger a la población de los países miembros.

El nuevo despliegue busca reforzar la vigilancia y las capacidades de respuesta en el mar Negro, en un contexto marcado por la continuidad de la guerra en Ucrania y por los riesgos que los ataques contra embarcaciones suponen para la navegación en la región.