Navantia bota Neom, la séptima corbeta fabricada en sus astilleros para Arabia Saudí

Los astilleros de la Bahía de Cádiz han acogido este domingo la botadura de una nueva corbeta destinada a la Marina Real de Arabia Saudí. Se trata de la séptima embarcación construida por Navantia para el país árabe y la segunda de las tres unidades incluidas en el nuevo contrato. El programa, que se desarrollará hasta 2029, supone una importante carga de trabajo para la industria naval gaditana.

La ceremonia ha contado con la presencia del comandante de la Marina Real saudí, el vicealmirante Mohammed bin Abdulrahman Al-Ghuraybi; el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y la embajadora de Arabia Saudí en España, la princesa Haifa bint Abdulaziz Al Muqrin. El acto ha comenzado con el rezo de varios versos del Corán, antes de dar paso a las intervenciones de las autoridades.

El nuevo buque recibirá el nombre de Neom, en referencia a uno de los proyectos emblemáticos del plan Visión Saudí 2030. Durante su discurso, el vicealmirante Al-Ghuraybi ha explicado el significado de esta denominación: "NEOM combina 'NEO', que significa 'nuevo', con la letra 'M', en referencia a Su Alteza Real el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro —que Alá lo proteja—".

El responsable militar saudí también ha puesto en valor la colaboración entre ambos países. "Desde las costas de España hasta las de Arabia Saudí, el HMS NEOM será un símbolo perdurable de lo que nuestros dos Reinos pueden construir juntos", ha afirmado.

Cuatro millones de horas de trabajo

Más allá de su dimensión militar, el programa tiene una importante repercusión económica para la Bahía de Cádiz. Según los datos facilitados por Navantia, la construcción de las tres nuevas corbetas supondrá alrededor de cuatro millones de horas de trabajo, con una necesidad estimada de 2.200 empleos cualificados de media al día.

La construcción se llevará a cabo entre los astilleros de San Fernando y Puerto Real y contará con la participación de más de 20 empresas auxiliares y 50 suministradores de distintos países, siguiendo el modelo de colaboración industrial desarrollado durante el contrato anterior.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado el esfuerzo de los trabajadores para cumplir los plazos establecidos. "La botadura de un buque cada cuatro meses responde al calendario industrial previsto para el programa y es el reflejo del compromiso de los trabajadores de Navantia con el cliente", ha señalado.

Domínguez también ha defendido la capacidad de los astilleros españoles para afrontar proyectos de esta envergadura: "Vuestra dedicación, experiencia y excelencia profesional nos permiten afirmar que Navantia responde con rigor a las responsabilidades asumidas. Este buque, que pronto estará al servicio de nuestro cliente, es una nueva demostración de la capacidad de este astillero".

Por su parte, el director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, ha querido reconocer el papel de las familias de los trabajadores, a las que ha agradecido "su sacrificio, su comprensión y su cariño".

Entregas hasta 2029

El nuevo contrato da continuidad al anterior programa de cinco corbetas construidas entre 2019 y 2024. Las tres nuevas unidades mantendrán las características de aquella primera serie y tendrán como base el diseño AVANTE 2200, desarrollado por Navantia.

La compañía española se encargará de entregar la primera corbeta de esta segunda serie, mientras que la segunda y la tercera serán trasladadas a Arabia Saudí para completar la instalación, integración y pruebas del sistema de combate. Este procedimiento ya se aplicó a las dos últimas embarcaciones del contrato precedente.

El acuerdo también contempla la formación de las tripulaciones, el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota, donde Navantia prestará servicios de apoyo.

Tras su botadura, el Neom deberá superar distintas fases antes de entrar en servicio. Así lo ha explicado el vicealmirante Al-Ghuraybi: "A partir de hoy comienza un nuevo capítulo: la integración de sus sistemas, las pruebas de mar, la formación y el camino hacia su plena operatividad".

Tecnología española

Las corbetas AVANTE 2200 están concebidas para desempeñar diferentes misiones, desde la vigilancia del tráfico marítimo hasta operaciones de búsqueda y rescate o asistencia a otras embarcaciones. También disponen de capacidades de defensa antiaérea, antisuperficie y antisubmarina, además de capacidades de inteligencia y guerra electrónica.

El programa incorpora numerosos equipos desarrollados por Navantia, entre ellos el sistema de combate HAZEM, a través de la empresa conjunta SAMINavantia, el sistema de comunicaciones HERMESYS, la dirección de tiro DORNA y el puente integrado MINERVA.

A estos dispositivos se suman sistemas de control de plataforma, motores propulsores bajo licencia de MTU, grupos diésel generadores y cajas reductoras bajo licencia de Schelde. La división de Reparaciones de Navantia también intervendrá en los trabajos previstos durante las varadas de las corbetas en San Fernando.

Con esta nueva botadura, Navantia avanza en un programa que refuerza su colaboración industrial con Arabia Saudí y supone una importante carga de trabajo para los astilleros gaditanos, con entregas previstas hasta 2029.