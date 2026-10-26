Decenas de muertos por aplastamiento… el titular que no fue

Este titular no encabezó la información de una tragedia. Miguel Lobo, teniente coronel de la Guardia Civil, la evitó y así, obedeciendo una orden y actuando en conciencia —esa conciencia de benemérito que pone la vida humana por delante de cualquier otra circunstancia, incluida la pérdida de la propia—, se convirtió en diana de muchos odiadores profesionales y de algún que otro advenedizo. Lo acusan de abrir la puerta a los invasores. De traidor, de vendepatrias al servicio del Gobierno y de Marruecos.

Un lisonjero director de periódico, que fue agraciado con el favor del presidente del Gobierno y su señora y hoy los repudia, publica la foto del teniente coronel un paso detrás del ministro del Interior. Prueba de su delito como colaborador necesario. El mismo director que aplaudía en primera fila a Pedro Sánchez –"un grado de inmoralidad supina", en palabras de Eduardo Inda–. Lo señala y condena públicamente un día antes de que acuda a declarar en la Audiencia Nacional. El que firma la pieza resulta muy transparente. Es como un remedo de esos plumillas que pastoreaba el comisario Villarejo. Un rebaño que en tiempos estuvo muy concurrido.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), tan poco dada a defender al mando, salió en su defensa y en la de los agentes que intervinieron el día 30 de julio en el recinto aduanero de El Tarajal, en Ceuta: "Se abrió una cancela para salvar vidas, no una frontera". La AUGC aporta un dato decisivo: esas personas ya estaban en territorio español. "La cancela no forma parte de la línea fronteriza ni es un elemento de contención fronterizo. Se encuentra en territorio español, a unos 200 metros del espigón del Tarajal, en paralelo al arenal cerrado al público por razones de seguridad... la cancela separaba un recinto español de otro recinto español... Mantenerla cerrada no impedía ninguna entrada en España: solo encerraba a cientos de personas en un espacio sin salida". Una afirmación que se puede comprobar fácilmente.

El comunicado de la AUGC es del 16 de octubre; la información –"El teniente coronel Lobo y sus agentes jalearon a los invasores tras abrir la puerta de Ceuta: ¡A la ciudad, todos a la ciudad!"– se publica el día anterior a su declaración ante la juez María Tardón. No se pretende informar, porque hubiera sido muy sencillo contrastar lo que se afirma. Por el contrario, se señala a la Guardia Civil: "Les jaleaban". Una pregunta inocente: la información con la que se intenta desprestigiar a la Benemérita ¿podría tener su origen en otro cuerpo policial? ¿Se estarían pagando favores? ¿O sería para recibirlos?

¿Por qué se difunden unas imágenes –en las que el teniente coronel Lobo parece discutir– más de dos meses y medio después de los hechos? ¿Para difamar a quienes evitaron una tragedia? Aquellos que lo filtran esperaron a que el guardia civil fuese citado por la juez de la Audiencia Nacional para intentar enervarle. ¿Y quién podría tener interés? ¿Aquel o aquellos que se sintieron ofendidos durante el suceso? Es un suponer. Es fácil hacerlo, siempre que tengas un agradaor a mano al que no le importe atacar el prestigio y el buen nombre de unos profesionales y a una institución respetable.

"En el interior del recinto se acumulaba un número creciente de individuos que empezaban a trepar por la propia cancela y por los muros para intentar salir. La presión humana iba en aumento… Cualquier profesional del control de masas lo sabe: cuando una multitud queda atrapada contra un obstáculo, la única forma de evitar una tragedia es darle una vía de salida controlada". Y eso es exactamente lo que hicieron los guardias civiles. Aliviar la presión sobre las personas y sobre ellos mismos, que se veían desbordados. Sin esa decisión, hoy posiblemente estaríamos hablando de decenas de fallecidos.

Este lunes el teniente coronel Lobo testificó en la Audiencia Nacional ante la juez Tardón. Explicó lo sucedido, que es lo que les he contado. También depuso el inspector jefe de la Policía Nacional que ordenó cerrar la cancela. Le habrá explicado a la juez Tardón sus motivos y también cómo se valoraron los efectos de que la Unidad de Intervención Policial, bajo su mando, disparase pelotas de goma contra la masa.

Escribir debe servir no solo para informar o dar opinión, que es lo que hago aquí. También para cumplir con una obligación que uno se impone: la de señalar a los que juegan con la reputación y el buen nombre de personas —en este caso, guardias civiles— con la frivolidad del que se siente impune por eso que llaman la libertad de expresión ejercida contra alguien obligado a callar.