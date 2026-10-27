Airbus fabricará otros dos satélites Galileo para reforzar la navegación europea frente a interferencias

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha adjudicado a Airbus un contrato para fabricar dos satélites adicionales de segunda generación del sistema Galileo, el programa europeo de navegación por satélite. El encargo, realizado en nombre de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y por delegación de la Comisión Europea, amplía un pedido previo de seis unidades y refuerza la participación industrial europea en una infraestructura estratégica.

Los nuevos aparatos incorporarán antenas de navegación mejoradas, cargas útiles digitales reconfigurables en órbita y una configuración avanzada de relojes atómicos. Estas tecnologías permitirán aumentar la precisión de Galileo y adaptar sus señales y servicios a las necesidades de los usuarios. Además, los satélites dispondrán de enlaces entre ellos para intercambiar información y efectuar comprobaciones cruzadas, mejorando la capacidad del sistema para mantener sus prestaciones.

Uno de los aspectos más relevantes del contrato es la incorporación de mecanismos de protección frente a interferencias deliberadas y falsificaciones de señales. Los sistemas anti-jamming dificultan el bloqueo de las comunicaciones de navegación, mientras que las tecnologías anti-spoofing buscan impedir que señales falsas engañen a los receptores. Estas capacidades resultan importantes para garantizar la fiabilidad del posicionamiento en situaciones de riesgo y reforzar la seguridad de los servicios europeos.

Airbus coordinará la fabricación, integración y ensayo de los satélites desde varias instalaciones europeas. El programa implicará centros de la compañía en Backnang, Friedrichshafen y Ottobrunn, en Alemania; Getafe, en la Comunidad de Madrid; y Toulouse, en Francia. La participación española sitúa a la industria nacional dentro de una infraestructura tecnológica clave para Europa. La compañía aprovechará sus capacidades industriales existentes para ejecutar el nuevo encargo.

Cada satélite tendrá una masa superior a las dos toneladas y estará diseñado para permanecer operativo durante 15 años en órbita. La ampliación permitirá aprovechar el desarrollo tecnológico de la segunda generación y avanzar en la renovación de la constelación europea. Según Airbus, los nuevos aparatos contribuirán a mejorar las capacidades de navegación tanto para aplicaciones civiles como para necesidades relacionadas con la seguridad y la defensa, además de aportar beneficios al conjunto de la sociedad.

La ampliación forma parte de una decisión más amplia de la ESA, que también ha adjudicado a Thales Alenia Space la fabricación de otros dos satélites. De este modo, los contratos incorporan cuatro unidades adicionales a las doce previstas inicialmente y elevan a 16 el número de satélites Galileo de segunda generación. La entrega de los cuatro aparatos adicionales está prevista para 2031, con su lanzamiento posterior, según la agencia espacial europea.

El programa Galileo está financiado por la Unión Europea y gestionado por la Comisión Europea, mientras que la ESA dirige el diseño, desarrollo y homologación de los sistemas espaciales y terrestres. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial supervisa los servicios y las operaciones. Con esta ampliación, las instituciones europeas buscan garantizar la continuidad de la navegación por satélite, responder a nuevas necesidades tecnológicas y reducir dependencias estratégicas en un ámbito esencial para el transporte, las comunicaciones y la seguridad.