Asisa no renovará con el Isfas por falta de financiación y pide replantear la licitación de la mutualidad militar

Asisa ha decidido no renovar su vinculación con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) para el concierto sanitario de 2027 al considerar que las condiciones económicas y asistenciales de la licitación no permiten mantener la calidad de la atención que presta actualmente. La aseguradora sí continuará ofreciendo cobertura sanitaria a los funcionarios adscritos a la Mutualidad General Judicial (Mugeju), al entender que en este caso se dan las condiciones mínimas para mantener el modelo a corto plazo.

La decisión llega después de que la compañía analizara los pliegos de los nuevos conciertos de las mutualidades administrativas. Según ha explicado Asisa en un comunicado, la financiación, las coberturas, la oferta de servicios y la gobernanza han sido algunos de los factores determinantes para decidir si concurría a cada una de las licitaciones.

En el caso de Isfas, la aseguradora considera que las condiciones establecidas por la Administración son insuficientes para continuar prestando asistencia sanitaria sin comprometer la sostenibilidad económica del modelo. Por ello, reclama una revisión de los términos del concierto y la búsqueda de alternativas que permitan mantener la colaboración entre el sector público y las aseguradoras privadas.

Falta de financiación

En su comunicado, la compañía sitúa la financiación entre los principales motivos de su decisión. Y es que, según expresa en el comunicado, la compañía considera que los recursos previstos para el concierto de Isfas no son suficientes para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria con los niveles de calidad actuales.

Asisa sostiene, además, que la financiación por persona sigue siendo muy inferior a la del sistema sanitario público. Esta diferencia, unida a las exigencias de cobertura recogidas en los pliegos, dificulta, según la aseguradora, mantener el equilibrio económico necesario para prestar el servicio.

Asimismo, el comunicado también apunta a que algunas de las coberturas exigidas para el concierto son más amplias que las que ofrece el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) en determinados aspectos. La compañía considera que asumir esas obligaciones con la financiación prevista pondría en riesgo la sostenibilidad del modelo.

Con todo, la aseguradora defiende que las condiciones económicas deben guardar relación con las prestaciones exigidas y con los costes de la asistencia. En caso contrario, advierte, no puede garantizar la continuidad del servicio en los términos que considera necesarios.

En cualquier caso, pese a su decisión de no renovar el concierto en las condiciones planteadas, Asisa insta a la Administración a replantear la licitación de la mutualidad militar. De esta forma, pide explorar nuevas soluciones que permitan mantener un sistema en el que las aseguradoras privadas colaboran con la Administración para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios.

En este sentido, Asisa recuerda también su compromiso histórico con el mutualismo administrativo y asegura que su voluntad era renovar la vinculación con Isfas. Sin embargo, considera que las condiciones económicas y asistenciales fijadas para 2027 impiden mantener esa relación sin asumir riesgos para la viabilidad del servicio.

Además, Asisa alude a la aceptación del modelo entre los funcionarios militares. De este modo, según expresa en el comunicado, la mayoría de ellos elige una aseguradora privada para recibir asistencia sanitaria, dato que la compañía utiliza para defender la continuidad de un sistema de colaboración público-privada que permita a los mutualistas optar por la asistencia a través de entidades privadas.

La asistencia continuará con normalidad

La salida del próximo concierto no supone una interrupción inmediata de la asistencia sanitaria que Asisa presta a los afiliados de Isfas. La compañía asegura que seguirá cumpliendo sus compromisos durante las próximas semanas y mantendrá la atención con total normalidad dentro del concierto actualmente vigente.

Asimismo, la aseguradora garantiza la continuidad asistencial en los términos establecidos por la normativa que regula su relación con la mutualidad. Por tanto, los mutualistas seguirán recibiendo atención durante el periodo que corresponda conforme al marco actual.

La decisión sobre Isfas contrasta con la adoptada respecto a Mugeju. En esta mutualidad, que presta cobertura a los funcionarios de la Administración de Justicia, Asisa considera que sí se cumplen las condiciones mínimas para mantener el modelo a corto plazo y ha decidido continuar vinculada al concierto de 2027.

La compañía ha evaluado por separado las condiciones de cada mutualidad y sostiene que las diferencias entre los pliegos justifican decisiones distintas. Su continuidad en Mugeju no implica, por tanto, que esté dispuesta a asumir las condiciones propuestas para la mutualidad militar.