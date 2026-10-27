Canadá acepta los dos primeros cazas F35A; los otros 72 aparatos comprados aún están sujetos a revisión de adquisición

La Real Fuerza Aérea Canadiense ha recibido sus dos primeros cazas furtivos CF-35A Lightning II en la base aérea de Luke, en Arizona, un primer paso en el programa con el que Canadá pretende sustituir sus veteranos CF-18 Hornet. Sin embargo, la llegada de estos aparatos no despeja la incertidumbre sobre el futuro de la flota: el Gobierno de Mark Carney mantiene bajo revisión la adquisición de 72 de los 88 aviones previstos inicialmente.

La decisión está condicionada por el encarecimiento del programa, cuyo presupuesto de adquisición ha pasado de 19.000 millones de dólares canadienses a 27.700 millones. A esta cantidad se suman al menos otros 5.500 millones en necesidades adicionales de infraestructura y armamento, mientras que el Saab Gripen E sueco continúa sobre la mesa como alternativa para modernizar la aviación militar del país.

Según ha publicado Global Defense News, los dos primeros aparatos fueron aceptados el 22 de octubre y permanecerán en Estados Unidos para facilitar la formación inicial de los pilotos, la preparación de instructores y la cualificación del personal de mantenimiento. Las primeras entregas de cazas en territorio canadiense están previstas para 2028, aunque la composición definitiva de la flota sigue pendiente de la decisión del Ejecutivo.

El programa canadiense contemplaba inicialmente la adquisición de 88 F-35A, designados oficialmente CF-35A en Canadá, para reemplazar a los CF-18 Hornet, que entraron en servicio en 1982. No obstante, el primer ministro Mark Carney ordenó en marzo de 2025 revisar la compra, con el objetivo de reevaluar las necesidades operativas, los costes y las posibilidades de obtener mayores beneficios industriales.

Como resultado, únicamente 16 aeronaves cuentan con compromisos firmes, mientras que la adquisición de los otros 72 sigue sin una decisión definitiva. La revisión también contempla la posibilidad de recurrir a una flota mixta que combine los cazas estadounidenses con el Gripen E, desarrollado por la compañía sueca Saab.

Entre las opciones estudiadas figura una combinación de 30 F-35A y 60 Gripen E, que sumaría 90 aviones. Otra posibilidad contempla 72 F-35A y 40 Gripen E, hasta alcanzar una flota de 112 cazas. Ninguna de estas alternativas ha recibido la aprobación final del Gobierno canadiense.

El presupuesto se dispara

El coste constituye uno de los principales obstáculos del programa. La estimación de adquisición ha aumentado desde los 19.000 millones de dólares canadienses presupuestados inicialmente hasta los 27.700 millones, una subida del 45,8%. Si se añaden al menos 5.500 millones destinados a otros requisitos, el gasto identificado asciende a 33.200 millones de dólares canadienses.

La factura no se limita a la compra de los aviones. Canadá necesita construir y adaptar las instalaciones donde se desplegarán los cazas, financiar su armamento y garantizar su mantenimiento durante las próximas décadas. Las instalaciones permanentes previstas en las alas de Cold Lake, en Alberta, y Bagotville, en Quebec, no estarán terminadas hasta 2031, según las estimaciones recogidas por Global Defense News.

El calendario obliga a preparar soluciones provisionales para recibir los aparatos a partir de 2028. Además, el programa necesita incorporar más de 500 puestos adicionales, entre pilotos, técnicos y especialistas civiles, principalmente durante el periodo 2028-2029.

Los primeros aviones

Los dos cazas recibidos en Arizona no implican que Canadá disponga ya de una unidad operativa preparada para el combate. Los aparatos permanecerán en la base de Luke para apoyar la conversión de los pilotos y la formación de instructores, mientras que parte del personal de mantenimiento recibirá instrucción en la base de Eglin, en Florida.

Ottawa prevé recibir otros ocho aviones para entrenamiento en Estados Unidos durante 2027. Las primeras entregas en Canadá llegarían en 2028, con el despliegue inicial en Cold Lake y el posterior desarrollo de capacidades en Bagotville.

El calendario oficial contempla alcanzar la capacidad operativa inicial a finales de 2030 y la plena capacidad operativa en diciembre de 2034. Hasta entonces, la Fuerza Aérea canadiense tendrá que mantener simultáneamente los CF-18 y los nuevos CF-35A, lo que supondrá una presión adicional sobre los recursos humanos, el mantenimiento y las infraestructuras.

El F-35

El CF-35A es la variante canadiense del F-35A Lightning II, un caza de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin. El aparato combina tecnología furtiva para reducir su detección por radar con sensores avanzados y sistemas de fusión de datos que permiten al piloto obtener una visión integrada del entorno operativo.

Su equipamiento incluye el radar AESA AN/APG-81 y sensores infrarrojos que contribuyen a detectar y seguir objetivos. El avión puede transportar armamento en compartimentos internos para preservar sus características furtivas, además de llevar cargas externas en misiones en las que la baja detectabilidad no sea prioritaria.

Canadá también ha seleccionado el misil Joint Strike Missile (JSM), destinado a ampliar las capacidades de ataque contra objetivos marítimos y terrestres. La configuración canadiense incorpora, además, un paracaídas de frenado para mejorar las operaciones en pistas mojadas o heladas, una característica relevante para las condiciones meteorológicas del país.

El Gripen E

La alternativa sueca ofrece a Ottawa la posibilidad de diversificar su flota y modificar el reparto de misiones. El Gripen E, fabricado por Saab, dispone de radar AESA, sensores infrarrojos y capacidad para emplear misiles aire-aire de largo alcance como el Meteor.

Una flota mixta permitiría reservar los F-35 para las operaciones en las que la baja detectabilidad sea especialmente importante y utilizar los Gripen en otras tareas de defensa aérea e interceptación. Sin embargo, esa combinación también exigiría mantener dos sistemas diferentes de formación, logística y sostenimiento.

La opción sueca incluye una propuesta de ensamblaje de los Gripen E en Canadá, condicionada a un pedido de al menos 40 aparatos. Saab también ha planteado oportunidades industriales y de empleo vinculadas tanto a la producción como al mantenimiento. No obstante, las cifras de puestos de trabajo proyectadas por la compañía dependen de los pedidos que finalmente se formalicen y de la posible fabricación para la exportación.