Defensa ha destinado más de 70 millones en los últimos cuatro años a mantener los Falcon y otros aviones VIP

El Ala 45 del Ejército del Aire y el Espacio es la responsable del transporte de autoridades VIP del Estado. Es la unidad que transporta en sus viajes tanto nacionales como internacionales a la Familia Real o a los miembros del Gobierno. También tiene entre sus funciones el transporte estratégico y de tropas de las Fuerzas Armadas, así como misiones de transporte de emergencia o aeroevacuaciones médicas.

Su flota destinada al transporte VIP está compuesta por siete aeronaves. Cinco de ellas son las del modelo más famoso de todos: Dassault Falcon 900B. Una aeronave de transporte ejecutivo con capacidad para transportar en su configuración VIP a 8-14 personas. En su configuración más estándar entrarían hasta 19 personas. A estos se añaden dos aviones Airbus A310, con una capacidad de hasta 134 personas.

A ellas se unen varias aeronaves. Por ejemplo, tres aviones A330 MRTT que están destinados al transporte estratégico, el reabastecimiento en vuelo y la evacuación médica. El último de estas tres unidades ha sido entregado al Ejército del Aire hace sólo unos días. Pero el hecho de que estas tres unidades sean relativamente nuevas hace que su contrato de mantenimiento vaya por otra parte.

Los Falcon 900B y los Airbus A310 están en un mismo contrato, junto a tres aeronaves que no están asignadas a ningún Ala sino al Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF), que es una unidad de carácter técnico. Se trata de las Cessna Citation V, que son pequeñas aeronaves construidas inicialmente para el transporte ejecutivo. Un contrato de mantenimiento que entró en vigor en septiembre de 2021 y que ha finalizado en septiembre de este año.

El Gobierno ha explicado en las últimas horas, a través de una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que el Ministerio de Defensa ha destinado 71.061.478,54 euros al mantenimiento de estas unidades durante la práctica totalidad de este contrato de mantenimiento. Exactamente, entre la entrada en vigor del mismo y el 11 de agosto de 2026, fecha que el Gobierno utilizada para redactar la respuesta.

También recuerda, tras pregunta del parlamentario de Vox y general de división retirado del Ejército de Tierra Alberto Asarta, que el citado contrato tenía un máximo de dinero asignado de 91,4 millones de euros, por lo que el gasto no ha superado la previsión que hubo al sacar a concurso el contrato, quedando un remanente de algo menos de 20 millones de euros.

En la actualidad el mantenimiento de estas aeronaves rige por un nuevo contrato que entró en vigor este mes de septiembre y que tiene un valor estimado de 118,6 millones de euros con una duración de cuatro años, con posibilidad de ser prorrogado durante un año más. Este último contrato fue aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 16 de junio de este año.