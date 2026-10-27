Defensa sigue sin contar con el kit apagafuegos del A400M cinco meses después de que Sánchez lo diera por operativo

Los grandes incendios que se han producido en España durante este verano han llegado a tener en jaque a parte de la estructura del Estado destinada a extinguirlos. Todo ello pese a que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el encargado de presentar a bombo y platillo el plan nacional contra incendios diseñado para este verano y que él mismo llegó a calificar como "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios".

En esa presentación lanzó un bulo: Defensa contaría con un kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus. Se trata de un sistema que se encuentra en pruebas y en despliegue experimental, por lo que todavía está relativamente lejos de ser operativo. En verano tan sólo existía una unidad del mismo y fue trasladado por la multinacional europea a Francia. Se da la circunstancia de que allí sí fue probado en un incendio mientras en España el fuego consumía decenas de miles de hectáreas.

Se trata del kit contra incendios que Airbus está desarrollando para acoplar sin mucho esfuerzo en las bodegas de carga de los A400M -se instala y desinstala en 2-3 horas- y en el que trabaja desde hace varios años. Permite descargar hasta 20.000 litros de agua o retardante por gravedad desde la rampa trasera en una sola pasada. El sistema está pensado para atacar indirectamente el fuego, es decir, para crear grandes cortafuegos, no para atacar directamente a la llama.

Ahora, cinco meses después de que Pedro Sánchez diera por operativo este sistema, el Gobierno reconoce no sólo que no estaba operativo hace cinco meses, sino que sigue sin estarlo porque todavía la fase de certificaciones para poder estar operativo. El Ejecutivo lo reconoce en una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados a pregunta del diputado de Vox y general de división retirado del Ejército de Tierra Alberto Asarta.

"La adaptación del kit antiincendios (Roll-on/Roll-off) para esta plataforma constituye un proyecto de innovación tecnológica y desarrollo industrial en el que participa el fabricante Airbus junto con el Ministerio de Defensa. La fase de certificación de este equipamiento está siendo realizada por parte de la empresa fabricante, hito esencial para que el Ejército del Aire y del Espacio puedan incorporar esta capacidad a sus aeronaves", explica el Gobierno.