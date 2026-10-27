El Reino Unido dice que tiene "algo más de 1.000 días" para prepararse para una guerra contra Rusia

El Reino Unido tiene algo más de 1.000 días para estar preparado para combatir y vencer en una guerra junto a sus aliados. Es la advertencia lanzada por el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, ante el aumento de las capacidades militares de Rusia y el riesgo de que sus fuerzas puedan representar una amenaza directa para los países de la Alianza Atlántica antes del año 2030.

La afirmación procede de un artículo de opinión publicado en el diario británico The Telegraph, en el que Streeting expone las prioridades de su departamento y alerta del deterioro del entorno de seguridad europeo. "Para 2030, su fuerza militar y su economía de guerra podrían situarlos en condiciones de atacar", sostiene el ministro en referencia a los adversarios del Reino Unido. "Eso nos deja algo más de 1.000 días para completar nuestra misión: estar preparados para luchar y vencer junto a nuestros aliados", añade.

Streeting defiende que la prioridad del Gobierno británico debe ser reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas para disuadir una agresión y, si esa estrategia fracasa, poder responder a un ataque. "Para evitar lo peor, tenemos que prepararnos para ello", afirma. El ministro insiste en que Londres debe ampliar sus capacidades militares para que sus adversarios se lo piensen dos veces antes de atacar y garantizar que el país pueda combatir si la disuasión no funciona.

La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación en Europa por la evolución de las fuerzas armadas rusas y su capacidad para sostener un conflicto prolongado. El planteamiento británico apunta a que la combinación de efectivos militares, producción de armamento y economía de guerra podría modificar el equilibrio estratégico en los próximos años. No obstante, Streeting habla de una capacidad potencial de ataque antes de 2030, no de una decisión rusa confirmada de iniciar una guerra en esa fecha.

El ministro también reclama estrechar la cooperación con los aliados, especialmente en el marco de la OTAN, y reforzar la industria de defensa británica. La preparación, según su planteamiento, no depende únicamente del gasto militar, sino también de la capacidad para producir más armamento, acelerar la modernización de los equipos y mejorar la respuesta ante nuevas amenazas.

La preocupación de Londres no se limita a un eventual enfrentamiento convencional. El Gobierno británico ha advertido asimismo del riesgo de sabotajes, ciberataques e interferencias contra infraestructuras críticas, incluidos los cables submarinos que sostienen las comunicaciones. Estas amenazas forman parte de un escenario de confrontación en el que las acciones hostiles pueden producirse por debajo del umbral de una guerra abierta, pero afectar a servicios esenciales y a la seguridad nacional.

En paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha la campaña Be Ready, que recomienda a los ciudadanos disponer de suministros básicos para afrontar al menos 72 horas de emergencia. Las recomendaciones incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos, mantas, una radio y dinero en efectivo, ante la posibilidad de que fenómenos meteorológicos extremos o incidentes informáticos interrumpan servicios esenciales. Las autoridades presentan la iniciativa como una medida general de preparación civil, no como respuesta a una alerta concreta de ataque inminente.