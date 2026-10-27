Polonia quiere convencer a la UE de que se puedan usar los fondos SAFE para comprar material militar fuera de Europa

Polonia quiere que la Unión Europea flexibilice las condiciones de su programa de financiación militar SAFE para poder adquirir armamento fuera del territorio comunitario y ampliar los plazos de entrega del material. Varsovia considera que las restricciones actuales pueden dificultar el refuerzo de sus Fuerzas Armadas, especialmente ante las necesidades de defensa de los países situados en el flanco oriental de la OTAN.

La secretaria de Estado del Ministerio de Defensa Nacional polaco, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ha explicado en una entrevista concedida a Radio Zet, recogida por el medio especializado Defence24, que su Gobierno mantiene conversaciones con la Comisión Europea para introducir cambios en el funcionamiento de este mecanismo, dotado con 150.000 millones de euros en préstamos destinados a impulsar la industria europea de defensa.

Las negociaciones coinciden con la posibilidad de que Polonia acceda a una parte de los aproximadamente 20.000 millones de euros que otros Estados participantes no han solicitado y que volverán a quedar a disposición de Bruselas. Por el momento, el Ejecutivo polaco estudia si solicitar financiación adicional, aunque Sobkowiak-Czarnecka ha asegurado que el país utilizará íntegramente los 43.700 millones de euros que ya tiene asignados.

Comprar armamento fuera de Europa

Una de las principales reivindicaciones de Varsovia es poder utilizar los préstamos europeos para financiar determinadas adquisiciones militares en países que no pertenecen a la Unión Europea.

La normativa actual establece que al menos el 65% del valor de los componentes del material adquirido debe proceder de la UE o de los países participantes admitidos en el mecanismo. Además, contempla restricciones adicionales relacionadas con la propiedad industrial para determinadas categorías de armamento.

"Hoy nos encontramos en una situación en la que lo más importante es adquirir el mejor equipamiento lo antes posible. Esto afecta principalmente a Estados Unidos, Turquía y Corea, países con los que estamos cooperando", ha afirmado Sobkowiak-Czarnecka en declaraciones a Radio Zet.

La propuesta polaca contempla que estas compras puedan financiarse con fondos SAFE cuando el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa o el secretario general de la Alianza identifiquen determinadas capacidades militares como críticas para la defensa del flanco oriental.

Según la representante del Ministerio de Defensa, la iniciativa está encontrando cierta comprensión en las conversaciones con las instituciones comunitarias, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

El problema de los plazos

La segunda exigencia de Polonia afecta al calendario de ejecución del programa. Actualmente, el material militar financiado mediante SAFE debe entregarse antes de 2030, una fecha que Varsovia considera demasiado ajustada para determinadas adquisiciones.

La dificultad resulta especialmente evidente en el caso de los fondos adicionales que podrían quedar disponibles. Según ha explicado Sobkowiak-Czarnecka, los procedimientos administrativos y de contratación impedirían formalizar los nuevos acuerdos hasta la segunda mitad de 2027, lo que dejaría poco más de tres años para completar las entregas.

"Son plazos muy cortos cuando hablamos de la industria de defensa", ha advertido.

La situación contrasta con las adquisiciones que Polonia ya ha puesto en marcha. El país formalizó durante mayo de 2026 contratos y modificaciones contractuales por valor de más de 120.000 millones de eslotis, mientras que el último acuerdo de ejecución, firmado en septiembre, corresponde a sistemas antiaéreos portátiles Piorun.

Sobkowiak-Czarnecka ha señalado que existe una comprensión creciente de las dificultades que plantea este calendario, especialmente por parte del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

España, en las negociaciones

Las limitaciones de la industria militar europea también afectan a las conversaciones que Polonia mantiene con España para adquirir aviones de transporte y reabastecimiento en vuelo Airbus A330 MRTT.

Esta operación está incluida en la asignación inicial de fondos SAFE concedida a Varsovia. Según ha explicado la secretaria de Estado, España ha cedido a Polonia turnos de fabricación que permitirían recibir los aparatos antes de 2030.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones pendientes relacionadas con la financiación y las condiciones de fabricación. España aún no ha firmado el contrato correspondiente a esta adquisición conjunta, aunque su preparación está en marcha.

"Veo lo que está ocurriendo en el mercado de armamento: aumenta el número de clientes, hay mucho dinero, pero las capacidades de producción son limitadas", ha señalado Sobkowiak-Czarnecka.

La responsable polaca ha destacado que otros programas, como los destinados a la adquisición de drones, ya han comenzado a recibir entregas y avanzan según lo previsto.

No todos los países participantes se encuentran en la misma situación. De los 19 Estados incorporados al mecanismo SAFE, únicamente 13 han completado los procedimientos necesarios para iniciar las adquisiciones y utilizar los fondos, mientras que otros siguen pendientes de las autorizaciones correspondientes.

Los fondos destinados a Ucrania

Durante la entrevista, Sobkowiak-Czarnecka también se ha referido a la posibilidad de destinar a Ucrania parte de los recursos europeos que finalmente no sean solicitados por los Estados miembros.

La secretaria de Estado ha sostenido que la Comisión Europea carece de competencias para obligar a los países participantes a transferir esos fondos a proyectos conjuntos con Ucrania.

De esta manera, ha cuestionado la posibilidad planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de redirigir los recursos no utilizados hacia iniciativas relacionadas con el país invadido por Rusia.

Asimismo, ha precisado que Polonia no desarrolla actualmente proyectos conjuntos con Ucrania financiados mediante SAFE.

Próximos contactos con Washington

Paralelamente a las negociaciones con Bruselas, el Gobierno polaco prepara nuevos encuentros con representantes de Estados Unidos para abordar cuestiones relacionadas con la cooperación militar.

Según ha adelantado Sobkowiak-Czarnecka, está previsto que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, viaje a Washington en las próximas semanas, previsiblemente durante noviembre.

Por otra parte, Polonia espera recibir en menos de dos semanas al subsecretario de Defensa estadounidense para Adquisiciones y Sostenimiento, Michael Duffey, con quien la representante polaca asegura haber mantenido recientemente una conversación "muy buena".

El programa SAFE fue aprobado en mayo de 2025 como un instrumento extraordinario de financiación destinado a reforzar las capacidades militares europeas. Su normativa permitió inicialmente que los Estados realizaran adquisiciones individuales, aunque desde mayo de 2026 las nuevas operaciones deben involucrar al menos a dos países participantes.

La decisión de Bruselas sobre las peticiones polacas podría resultar decisiva para establecer si Varsovia puede recurrir a proveedores extracomunitarios y aprovechar los posibles fondos adicionales sin quedar condicionada por el límite de entregas de 2030.