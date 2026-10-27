Se dispara la tensión en la frontera: Corea del Norte despliega artillería de 122 mm cerca de Corea del Sur

Corea del Norte habría desplegado sistemas de artillería autopropulsada de 122 milímetros en posiciones próximas a la frontera con Corea del Sur, en una nueva demostración de fuerza que aumenta la preocupación por la seguridad en la península coreana. Las armas han sido observadas en una zona costera desde la que resultan visibles para los observadores surcoreanos, aunque no hay pruebas de que estén preparadas para abrir fuego.

Según informa Defence Security Asia, las observaciones realizadas entre el 25 y el 26 de octubre sitúan estos vehículos en el condado norcoreano de Kaepung, aproximadamente a 1,5 kilómetros del territorio surcoreano. Las imágenes muestran los cañones orientados hacia el sur, en una disposición que el medio interpreta como una exhibición deliberada de potencia de fuego.

La identificación exacta de las piezas no está confirmada, al igual que se desconocen el número de unidades desplegadas, su estado de preparación y la cantidad de munición disponible. Por ello, la presencia de estos sistemas no demuestra por sí sola que Pyongyang esté preparando un ataque, aunque sí constituye un movimiento relevante en un contexto de creciente tensión fronteriza.

Una exhibición militar a la vista de Corea del Sur

La ubicación de los vehículos llama la atención porque la artillería norcoreana suele aprovechar las elevaciones del terreno y otras posiciones protegidas para reducir su exposición a la vigilancia y a posibles ataques. En Kaepung, por el contrario, los sistemas habrían quedado a la vista desde el observatorio surcoreano de Aegibong, situado en Gimpo.

Defence Security Asia apunta a que esta exposición podría responder a una estrategia de señalización militar: mostrar armamento cerca de la frontera para transmitir un mensaje de fuerza sin necesidad de demostrar que existe una orden de combate. El medio recoge también la presencia de soldados que izaban y arriaban banderas rojas junto a los vehículos, una actividad compatible con ejercicios militares, pero insuficiente para determinar su nivel de preparación.

La información coincide con las advertencias de Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y responsable de un departamento del Partido de los Trabajadores, sobre la posibilidad de desplegar más medios de ataque táctico en la frontera sur. Sin embargo, no se ha confirmado que las piezas observadas en Kaepung sean las mismas a las que se refería en sus declaraciones.

Al menos uno de los vehículos mostraba un lema contra los agresores estadounidenses, según el medio especializado. Este mensaje conecta la exhibición local de artillería con la confrontación política de Pyongyang con Washington, aunque no acredita ningún cambio concreto en el despliegue de las fuerzas estadounidenses.

El incidente con minas que eleva la tensión

El movimiento de artillería se produce después de un incidente registrado el 21 de septiembre, cuando tres soldados surcoreanos resultaron heridos por explosiones de minas durante una operación cerca de la Línea de Demarcación Militar, en el sector occidental de la frontera.

Según Defence Security Asia, investigadores surcoreanos y del Mando de Naciones Unidas atribuyeron las explosiones a minas norcoreanas colocadas deliberadamente al sur de la línea divisoria. Corea del Norte, por su parte, rechazó las acusaciones y cuestionó la versión de Seúl, por lo que la responsabilidad sigue siendo objeto de controversia entre ambas partes.

El episodio se enmarca en el refuerzo de las barreras fronterizas impulsado por Pyongyang desde 2024, que incluye campos de minas, vallas, carreteras tácticas y otras infraestructuras militares. Estas medidas están vinculadas a la política de Kim Jong-un de tratar a Corea del Sur como un Estado hostil, en lugar de mantener el objetivo tradicional de la reunificación.

La combinación de fortificaciones, incidentes con explosivos y exhibiciones de armamento aumenta el riesgo de nuevos enfrentamientos o de interpretaciones erróneas de los movimientos militares. En este escenario, tanto Seúl como Pyongyang deben gestionar una frontera en la que incluso actividades de construcción o ejercicios pueden adquirir una dimensión política y militar.

Un alcance que depende del modelo de artillería

Aunque los vehículos han sido descritos como cañones autopropulsados de 122 milímetros, la falta de una identificación precisa impide establecer con seguridad sus capacidades. El arsenal norcoreano incluye distintos sistemas de artillería sobre cadenas, algunos derivados de diseños soviéticos, cuyas prestaciones pueden variar según el modelo y la munición utilizada.

Como referencia general, piezas de 122 milímetros basadas en el diseño del obús D-30 pueden alcanzar distancias aproximadas de entre 15 y 15,4 kilómetros con munición convencional de alto explosivo. Los proyectiles asistidos por cohete pueden ampliar ese alcance en determinadas configuraciones. Sin embargo, estas cifras no deben atribuirse directamente a los vehículos observados en Kaepung, cuyo modelo continúa sin confirmarse.

Tampoco se dispone de información suficiente para determinar qué objetivos podrían alcanzar, qué unidades operativas los controlan o si cuentan con el apoyo logístico necesario para mantener una actividad prolongada. La presencia de vehículos blindados adicionales en algunas observaciones tampoco permite establecer por sí sola la composición de la unidad desplegada.

La principal incógnita es si se trata de una demostración temporal o de un cambio permanente en la disposición de las fuerzas norcoreanas. Para determinarlo serían necesarias nuevas evidencias sobre la ocupación continuada de las posiciones, la actividad de las unidades y sus movimientos logísticos.

Por ahora, las observaciones respaldan la existencia de una exhibición visible de artillería cerca de la frontera, pero no confirman que Corea del Norte se esté preparando para iniciar una ofensiva. La combinación de armamento expuesto, amenazas públicas y disputas fronterizas mantiene, no obstante, la tensión en una de las zonas más sensibles de Asia oriental.