Un nuevo hito para la modernización de la Armada: Navantia bota la fragata F112 Roger de Lauria

El programa de las nuevas fragatas F110 de la Armada ha dado un nuevo paso adelante. Su destino es sustituir a las veteranas F80 de la clase Santa María, que llevan cuatro décadas en servicio. Este martes, coincidiendo con la pleamar, es decir, con el momento del día en el que el nivel del agua del mar alcanza su altura máxima en la costa, se ha producido la botadura de la F112 Roger de Lauria, la segunda de las cinco embarcaciones de este tipo contratadas.

La ceremonia se celebra en el astillero de Navantia en Ferrol, donde la puesta a flote llega unos cuatro meses antes del calendario previsto. La F-112 se suma a la F-111 Bonifaz, botada en septiembre de 2025. El adelanto supone un impulso para un programa clave de la construcción naval española, aunque la botadura no equivale a la entrega: todavía deben completarse la integración de equipos y las pruebas (tanto en muelle como en mar abierto).

Tras abandonar la grada, la Roger de Lauria continuará los trabajos a flote en las instalaciones ferrolanas. Navantia deberá completar la integración de los sistemas de navegación, propulsión y combate antes de iniciar las pruebas. La entrega a la Armada está prevista para 2029, mientras que la primera unidad de la serie, la Bonifaz, mantiene como horizonte 2028. Después, el plan contempla incorporar otras tres nuevas fragatas progresivamente.

El programa F-110 contempla cinco buques multipropósito diseñados para hacer frente a amenazas submarinas, aéreas y de superficie. Cada fragata tendrá unos 145 metros de eslora y un desplazamiento de 6.200 toneladas a plena carga. Su dotación rondará los 150 militares, con capacidad adicional para alojar personal embarcado. La combinación de sensores, armas y sistemas de mando busca reforzar la respuesta de la Armada en escenarios exigentes.

Entre sus principales novedades figura el radar SPY-7, integrado con el sistema de combate Aegis y el sistema nacional Scomba. Las fragatas incorporan sonar de casco y sonar remolcado para detectar submarinos, además de armamento frente a amenazas aéreas y de superficie. El diseño incluye un espacio multimisión que permite adaptar el buque a distintas operaciones, con capacidad para embarcaciones, vehículos no tripulados y módulos específicos según las necesidades.

El salto tecnológico también alcanza la gestión del buque. El gemelo digital ofrece una réplica virtual alimentada por datos de sensores para mejorar el mantenimiento y anticipar incidencias. A ello se suma un sistema integrado de servicios que conecta equipos y funciones a bordo. Estas soluciones pretenden elevar la disponibilidad operativa y facilitar la evolución de las fragatas durante su vida útil, reduciendo intervenciones y mejorando la gestión de recursos.