Airbus negocia con BAE Systems las condiciones de una posible integración en el caza de sexta generación GCAP

Airbus y BAE Systems van a iniciar conversaciones para estudiar una posible incorporación del fabricante europeo al Global Combat Air Programme (GCAP), el proyecto para desarrollar un caza de sexta generación impulsado por Reino Unido, Italia y Japón, y al que Canadá acaba de unirse como país observador. Las negociaciones serían para saber en qué condiciones podría entrar el consorcio europeo como socio en caso de integrarse en el proyecto.

La información, adelantada por Financial Times y recogida por Reuters, apunta a una reunión entre directivos de ambas compañías para analizar distintas oportunidades de cooperación. Según las fuentes citadas, no se esperan decisiones definitivas. El encuentro se enmarca en los esfuerzos por definir el futuro de la industria europea de aviones de combate tras el fracaso del programa FCAS, en el que participaban Francia, Alemania y España.

El GCAP fue lanzado en 2022 por Reino Unido, Italia y Japón con el objetivo de disponer de un caza furtivo de nueva generación en 2035. El programa está liderado industrialmente por la británica BAE Systems, la italiana Leonardo y la japonesa Mitsubishi Heavy Industries. Los tres socios ya han acordado aspectos fundamentales del reparto de trabajo y de la propiedad intelectual, lo que complica la incorporación de nuevos participantes.

Airbus ha manifestado su disposición a explorar nuevas alianzas, pero exige que la industria alemana, española y europea tenga una participación sustancial y equilibrada en el desarrollo, la producción y el uso operativo del sistema. La compañía también reclama que los responsables políticos de Alemania y España definan cuanto antes la hoja de ruta y la estructura industrial del proyecto.

Las conversaciones no se limitarían solo al avión tripulado. Según el diario británico, también abordarán posibles proyectos conjuntos en aeronaves de combate autónomas o drones subordinados, conocidos como CCA (Collaborative Combat Aircraft), concebidas para operar junto a los cazas y ampliar sus capacidades.

Otra de las áreas que podrían abordarse es la denominada nube de combate, una arquitectura digital que permitirá intercambiar información entre aviones, drones, radares, sensores terrestres y satélites. Ambas tecnologías son consideradas esenciales para los futuros sistemas de combate aéreo.

La posible incorporación de Airbus podría aportar financiación adicional, capacidad industrial y nuevos pedidos al GCAP, pero también obligaría a negociar el reparto de responsabilidades. Reino Unido, Italia y Japón han reiterado su interés en mantener el objetivo de entrada en servicio en 2035. La integración de nuevos socios exigiría resolver cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, el acceso a tecnologías sensibles y la distribución de los trabajos de diseño y fabricación, lo que podría provocar retrasos.

Alemania estudia sus opciones para mantener un papel relevante en el desarrollo de futuros aviones de combate después de la ruptura del FCAS, marcada por las diferencias industriales entre Airbus y la francesa Dassault Aviation. Una de las alternativas es explorar una cooperación con la sueca Saab, fabricante del caza Gripen, que también estudia el desarrollo de un futuro avión de combate para sustituir progresivamente a su actual modelo, y que es la opción por la que apuestan los informes internos desarrollados por los funcionarios alemanes.