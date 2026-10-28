El despliegue de la UME en el accidente de tren de Urda: 200 efectivos, aumento progresivo y equipos especializados

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado este miércoles a 200 efectivos en el operativo por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) en el que participa en labores de emergencia en coordinación con otros servicios desplegados. El dispositivo, que aumentará a lo largo de la jornada, está especializado en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, la retirada de material ferroviario y la atención a los afectados.

El dispositivo de búsqueda y rescate incluye un equipo de búsqueda técnica, guías y perros especializados, una sección de zapadores y un equipo con RPAS (aeronaves remotamente pilotadas). Estos drones permiten inspeccionar zonas de difícil acceso y reconocer visualmente el terreno, lo que son clave para la inspección y el reconocimiento visual de zonas en las que se han producido accidentes de este tipo.

Para las tareas de desescombro y retirada de los restos ferroviarios, ha movilizado tres grúas de gran capacidad y una máquina mixta. Estos medios permitirán elevar y desplazar vagones, infraestructuras y otros obstáculos que puedan bloquear el acceso de los equipos de emergencia. El despliegue incluye además un Núcleo de Apoyo Operativo logístico, encargado de garantizar el abastecimiento y el mantenimiento de los recursos.

La asistencia sanitaria y psicológica constituye otra de las prioridades del operativo. La UME ha incorporado dos equipos sanitarios dotados con ambulancias y un equipo especializado en apoyo psicológico para familiares y afectados por el accidente. También se ha desplegado un equipo para la gestión de víctimas mortales e identificación (morgue).