El Gobierno destina 1.000 millones a la compra de misiles AMRAAM, helicópteros H135 y H160 y el satélite SpainSat NGIII

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue aprobando contratos y partidas económicas destinadas a mantener y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas el Consejo de Ministros ha aprobado casi 1.000 millones de euros para la compra de misiles, helicópteros y el desarrollo de satélites. Todo ello mientras se espera a que se aprueben los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) de 2026, cuyos decretos se filtraron en mayo.

La mayor cuantía de dinero va destinada al desarrollo del nuevo satélite SpainSat NGIII, que debe sustituir al SpainSat NGII lanzado el año pasado y que fue inutilizado por un impacto con basura espacial. Para ello se liberan compromisos de pago por valor de 492,2 millones de euros, que serán pagaderos en los años 2026 (106 millones), 2027 (155,8 millones), 2028 (99,4 millones), 2029 (63,8 millones) y 2030 (67,2 millones).

El Gobierno especifica que esta partida se incluirá en el mismo compromiso de pago que está destinado al nuevo satélite de vigilancia PAZ2, por lo que las cifras del mismo se incrementan durante los años en las diferentes cantidades destinadas al SpainSat NGIII en los años que van desde 2027 a 2031. En total, los compromisos de pago para ambos satélites ascienden a 1.076,4 millones de euros entre los años 2027 y 2032.

El Ejecutivo también permite la modificación de los compromisos de pago para aumentar los pedidos del programa conjunto de adquisición de helicópteros H135 y H160 que tienen Defensa e Interior. Exactamente, se destinan otros 392 millones de euros, que se pagarán en diferentes cuotas en los años 2027 (11 millones), 2028 (47 millones), 2029 (41 millones), 2030 (153 millones), 2031 (55 millones), 2032 42 millones) y 2033 (43 millones).

Exactamente, se contempla la compra de 18 helicópteros del modelo H135 y 4 unidades del modelo H160. De ese coste total de 392 millones de euros, 285 millones de euros están destinado a las unidades del modelo H135 y los restantes 107 millones de euros al modelo H160. Ambos modelos pertenecen al catálogo de aeronaves del consorcio europeo Airbus.

Por último, se ha autorizado la compra de misiles AIM-120-C8AMRAAM para el Ejército del Aire y del Espacio por un valor de 114,4 millones de euros, con el objetivo de mantener el arsenal de misiles aire-aire que forman parte del arsenal de los aviones de combate. En este caso, por ejemplo, son empleados por los dos tipos de caza en servicio: el Eurofighter Typhoon y el F18 Hornet.

El AIM-120-C8 AMRAAM destaca por ser un misil de última generación diseñado para el combate más allá del alcance visual. Dispone de guiado por radar activo con tecnología de "disparar y olvidar", un alcance superior a los 160 kilómetros y velocidades que superan Mach 4. Además, incorpora mejoras avanzadas en sus sistemas de navegación y una alta resistencia contra interferencias electrónicas enemigas.