Francia bate récords en el desarrollo de Smokers, su nuevo dron naval kamikaze

La Dirección General de Armamento (DGA) de Francia ha desarrollado en apenas seis meses SMOKERS, una familia de drones navales kamikaze diseñados para atacar buques enemigos. Los primeros prototipos ya han participado en maniobras de la Marina francesa, aunque el sistema todavía se encuentra en fase de pruebas.

Según informa el medio especializado Naval News, estos vehículos de superficie no tripulados (USV, por sus siglas en inglés) han sido diseñados para ofrecer una alternativa de bajo coste dentro del armamento naval. Su desarrollo responde, además, a las lecciones extraídas de los conflictos en Ucrania y el golfo Arábigo, donde el empleo de drones ha adquirido un papel relevante en las operaciones militares.

La iniciativa busca resolver uno de los principales desafíos de la industria militar francesa: reducir los tiempos de desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de defensa para adaptarse al ritmo de los avances tecnológicos.

Drones de bajo coste y alta velocidad

Los SMOKERS están fabricados con materiales compuestos de resina y fibra de vidrio y utilizan motores fueraborda convencionales, similares a los instalados en embarcaciones neumáticas semirrígidas. Esta configuración permite simplificar su fabricación y reducir los costes.

De acuerdo con la información facilitada por la DGA a Naval News, el objetivo es que cada unidad tenga un precio de unas pocas decenas de miles de euros.

Los drones pueden alcanzar velocidades próximas a los 40 nudos, equivalentes a unos 74 kilómetros por hora, en diferentes estados de la mar.

Su principal característica es la capacidad ofensiva para la que han sido diseñados. Según la DGA, incorporan una carga explosiva "suficiente para causar daños importantes a un buque enemigo de primera línea". El sistema pirotécnico se fabrica mediante impresión 3D, mientras que el software de navegación autónoma y los sensores embarcados han sido desarrollados por ingenieros del propio organismo francés.

Desarrollo con medios propios

El programa ha contado con la participación de varios centros especializados de la DGA. La coordinación corresponde al Centro Experto de Referencia sobre Drones Navales (CERDAN), ubicado en las instalaciones de Técnicas Navales de Toulon.

Este último organismo se encargó del primer prototipo, denominado SMOKERS V0, así como del desarrollo de los sistemas electrónicos, el software de control y la infraestructura necesaria para su utilización.

Por su parte, el centro de Técnicas Hidrodinámicas de la DGA asumió el diseño de una versión mejorada, conocida como SMOKERS V1.0, y desarrolló un procedimiento de fabricación de pequeñas plataformas mediante materiales compuestos.

Los responsables del proyecto explicaron a Naval News que este centro "diseñó y fabricó la plataforma del dron, incluyendo todas sus funciones esenciales, excepto la carga útil, utilizando su propia oficina de diseño y sus instalaciones de fabricación, que cuentan con impresoras 3D para acelerar el proceso de creación de prototipos".

La participación directa de los técnicos de la DGA ha permitido desarrollar buena parte de los componentes mediante recursos y conocimientos propios, desde la arquitectura electrónica hasta la integración de los sistemas de navegación y control remoto.

Pruebas con la Marina francesa

Los prototipos han participado en distintas campañas de ensayos terrestres y marítimos realizadas en Toulon y Cherburgo, que han permitido validar sus funciones. Hasta el momento, se han completado más de cuatro campañas de pruebas en el mar, incluidas evaluaciones destinadas a comprobar la capacidad de los sensores de los buques franceses para detectar estos vehículos.

El grado de madurez alcanzado permitió desplegar tres unidades durante las maniobras WildFire, centradas en la lucha contra drones en distintos ámbitos operativos.

Durante estos ejercicios, los SMOKERS fueron operados por tripulaciones del destructor antiaéreo Chevalier Paul, el buque de asalto anfibio Tonnerre y el buque de aprovisionamiento Jacques Stosskopf.

Según pudo comprobar Naval News a bordo del Tonnerre, al menos uno de los drones se utilizó como blanco para las pruebas. Esta unidad, pintada de blanco, prescindía de algunos de los componentes presentes en la versión operativa de color gris, como los sensores infrarrojos, las antenas de comunicaciones por satélite y el compartimento destinado a la carga pirotécnica.

La DGA destacó la importancia de estas maniobras para continuar perfeccionando el proyecto: "Esta fase en el mar nos permite seguir mejorando la fiabilidad del sistema y comenzar las conversaciones sobre su industrialización".

Fabricación a gran escala

Una de las principales ventajas del programa es la posibilidad de fabricar estos drones en numerosos astilleros franceses sin necesidad de disponer de instalaciones militares especializadas.

Actualmente, el desarrollo se financia con recursos internos de los centros participantes de la DGA. Sin embargo, si la Marina francesa decide adquirir estos vehículos, su producción pasaría a financiarse mediante el presupuesto destinado a equipamiento militar.

La DGA conserva tanto los planos como la propiedad intelectual del sistema, lo que permitiría distribuir las especificaciones técnicas entre distintos fabricantes para acelerar su producción.

Según explicó el organismo a Naval News, el diseño es "sencillo y, por tanto, puede ser fabricado por los numerosos pequeños astilleros de la costa francesa, incluidos aquellos que construyen embarcaciones de recreo".

Esta capacidad de fabricación descentralizada permitiría incrementar rápidamente la producción si finalmente se formaliza su adquisición, además de facilitar modificaciones para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

El proyecto SMOKERS se enmarca en la estrategia de Francia para ampliar el empleo de vehículos navales no tripulados. En abril de 2025, la Marina francesa ya había realizado pruebas con motos acuáticas modificadas y controladas a distancia que se utilizaron como blancos en ensayos de ataque.

Con el nuevo programa, la DGA pretende avanzar hacia un modelo de desarrollo más flexible, capaz de incorporar mejoras tecnológicas en plazos reducidos y permitir, en palabras del organismo, una "adaptación en tiempo real a las necesidades del personal operativo".