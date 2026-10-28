Los primeros análisis de los disturbios en Barcelona apuntan al rastro de Rusia en la difusión de Blocus y sus ataques

Los ataques en Barcelona y otras ciudades de España empiezan a tener puntos en común. Blocus divulga, grupos como Global Revolution organizan, redes antisistema y anticapitalistas captan… y Rusia magnifica el efecto llamada. Ese parece ser el esquema que ha empezado a encontrarse la policía en los fuertes ataques de Barcelona. Y esos mismos rasgos, combinados con factores autóctonos, como los cachorros batasunos en el País Vasco, componen la fotografía del plan de actuaciones antisistema para hacer arder España antes de las elecciones del 29-N.

El analista de inteligencia Chema Gil ha detectado en sus informes sobre los ataques de Blocus tres planos "que deben leerse conjuntamente y atribuirse por separado: violencia material documentada en Barcelona; conexiones digitales y circulación de convocatorias entre ciudades; operaciones de manipulación identificadas en el contexto francés". Su informe destaca que "no son expresiones equivalentes de una organización", pero "sí permiten examinar cómo un acontecimiento adquiere valor para actores distintos y cómo sus efectos pueden acumularse".

La investigación de Alliance4Europe, de hecho, ya ha identificado "actividad rusa destinada a inflamar el enfado, polarizar y celebrar la violencia antes y después de las protestas francesas". El informe oficial de Viginium sobre Rokh Solis acredita otro mecanismo: construir posiciones aparentemente enemigas mediante activos relacionados. "El primero estudia una explotación concreta de la crisis; el segundo demuestra la fabricación instrumental de antagonismos. No se atribuyen a los mismos operadores ni al mismo calendario", pero se suman y multiplican el efecto destructor que vemos en las calles ya españolas.

"La conclusión es firme y delimitada: el fenómeno no puede reducirse al origen de una convocatoria ni a la asistencia a una plaza. Su dimensión de seguridad incluye inducción al daño, apropiación de audiencias, fabricación de identidades y explotación informativa". Y ahí, efectivamente, puede aparecer, como en Francia, el factor ruso.

"El vector de amenaza contra policías y manifestantes se conserva como línea específica del material aportado, con su estado de autenticación explícito. Las personas movilizadas pueden convertirse en objetivos de terceros", añade el informe.

Y todo ello parece no haber hecho más que empezar. "La recurrencia localizada supondría nuevos daños sin extensión sostenida. La reproducción territorial implicaría que otras audiencias adoptasen referencias y produjeran resultados propios". "La explotación informativa podría intensificarse incluso si la movilización presencial disminuyera. Una crisis puede perder participantes y mantener rentabilidad propagandística", explica el estudio. "La conclusión estratégica es la vulnerabilidad del acontecimiento: una audiencia movilizada, un agravio o una imagen de violencia pueden ser reutilizados por actores con intereses incompatibles. La convergencia de efectos no exige identidad de objetivos", desarrolla.

Y, por desgracia, "la amenaza no se agota en quién lanzó el primer cartel. Se encuentra también en quién induce, quién simula, quién amenaza y quién transforma el resultado en instrumento de otra campaña".