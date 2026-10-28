¿Nuevos ataques contra Irán? EEUU puede lanzar una devastadora campaña sólo 96 horas después de la orden de Trump

Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio estarían preparadas para iniciar nuevas operaciones contra Irán en un plazo de apenas 96 horas desde que el presidente Donald Trump diera la orden. La posible ofensiva podría alcanzar una dimensión mucho mayor que las acciones limitadas desarrolladas hasta ahora y afectar a objetivos estratégicos del régimen iraní.

Según informa la CNN, que cita a dos funcionarios estadounidenses, Washington cuenta actualmente con suficientes efectivos en la región para ejecutar los posibles ataques. La planificación militar contempla una campaña de mayor alcance que las operaciones destinadas a destruir radares, lanzadores de misiles y otros recursos militares que Irán puede reconstruir con relativa rapidez.

"Será un esfuerzo de gran envergadura", aseguró uno de los funcionarios consultados por la cadena estadounidense. Otros responsables, tanto actuales como antiguos, familiarizados con las conversaciones internas consideran que la cuestión ya no sería tanto si Trump autorizará la operación, sino cuándo lo hará. Algunas de estas fuentes apuntan a que la decisión podría llegar antes de que termine el año, aunque sitúan el escenario más probable después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Instalaciones nucleares y energéticas

El Pentágono y el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevan tiempo trabajando en una amplia relación de posibles objetivos. Entre ellos figuran infraestructuras energéticas iraníes, instalaciones militares y emplazamientos nucleares. No obstante, los funcionarios consultados advierten de que las fuerzas iraníes conocen ahora mejor las tácticas estadounidenses, lo que podría dificultar la destrucción efectiva de todos los objetivos previstos.

Por el momento, Trump no habría tomado una decisión definitiva sobre los próximos pasos tras las elecciones intermedias. Aunque algunas fuentes creen que se inclina por ordenar una intervención de mayor envergadura, también recuerdan que el presidente ha cambiado de parecer en otras ocasiones cuando parecía próximo a autorizar determinadas operaciones. La Casa Blanca ha declinado hacer comentarios sobre estos planes.

Un alto funcionario del Pentágono señaló a la CNN que el departamento trabaja en la preparación de distintas opciones militares y que su responsabilidad es desarrollar y ejecutar aquellas que ordene el presidente. La declaración no confirma que exista una decisión adoptada para iniciar una nueva ofensiva.

Washington teme una respuesta de Irán y los hutíes

La posibilidad de nuevos ataques coincide con las advertencias de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la amenaza que podrían representar Irán y los rebeldes hutíes. Según fuentes conocedoras de las últimas evaluaciones, ambos estarían tomando muy en serio la posibilidad de que Estados Unidos, posiblemente junto con Israel, vuelva a atacar territorio iraní.

Un memorando no clasificado fechado el 23 de octubre y remitido por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, al secretario de Estado, Marco Rubio, recoge que Irán ha intensificado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense. Según la información publicada previamente por la CNN, los preparativos habrían alcanzado fases avanzadas tanto en Oriente Medio como en otros países.

Las evaluaciones de inteligencia citadas por la cadena consideran poco probable que Irán y los hutíes lancen ahora un ataque preventivo que agrave la situación. Sin embargo, advierten de que podrían responder si las fuerzas estadounidenses o israelíes atacan primero, con posibles acciones contra efectivos e instalaciones de Estados Unidos en distintos puntos de la región e incluso fuera de ella.

Este riesgo estaría detrás de la previsión de nuevas reducciones de personal en las embajadas estadounidenses de Oriente Medio. La legación de Riad, en Arabia Saudí, es la única que se encuentra actualmente bajo una orden de salida, pero las fuentes consultadas esperan que otras sedes reciban instrucciones similares o limiten el número de trabajadores. Además, el personal militar no esencial que tenía previsto incorporarse a la región en la próxima rotación de tropas habría recibido la indicación de no desplegarse.

El estrecho de Ormuz, otro foco de tensión

La situación también está marcada por el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y por la actividad militar en el estrecho de Ormuz, una vía esencial para el tráfico marítimo. El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, visitó la zona el domingo y observó desde un helicóptero el entorno operativo, según informó el propio mando militar. Durante la visita, también se reunió con militares que habían retirado minas iraníes de la vía navegable.

Cooper aseguró que Estados Unidos mantiene su compromiso con los socios del Golfo y con el sector naviero, y subrayó la importancia de preservar la libertad de navegación por el estrecho. Pese al aumento del tránsito de petroleros, los precios del crudo continúan elevados, en parte por el temor a posibles ataques iraníes.

Uno de los funcionarios estadounidenses citados por la CNN considera que la situación actual en torno a Ormuz no puede mantenerse indefinidamente. Sin un avance diplomático de última hora, la tensión en esta vía marítima podría convertirse en otro de los factores que empujen a Trump a recurrir a la fuerza, aunque persisten las dudas sobre si la Administración dispone de una estrategia más amplia para poner fin al conflicto.

Netanyahu presiona para una operación conjunta

Israel también estaría preparándose para nuevos ataques contra Irán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha presionado a Washington para que respalde una nueva ofensiva, pero funcionarios estadounidenses le habrían pedido que espere hasta que ambos países estén preparados para actuar conjuntamente.

Una fuente de seguridad israelí aseguró a la CNN que Netanyahu intentó convencer a Trump de lanzar un ataque conjunto antes de las elecciones estadounidenses, pero que el presidente no dio su autorización. Según esa misma fuente, una de las razones esgrimidas fue que una operación en ese momento podría perjudicar las elecciones israelíes e incluso provocar su aplazamiento.

Durante la última semana, Israel habría mantenido los preparativos para posibles ataques adicionales y buscado el respaldo estadounidense. Sin embargo, altos cargos de Washington, incluido Trump, habrían trasladado al Gobierno israelí que debía contenerse ante la perspectiva de futuras operaciones conjuntas. Las fuentes consultadas sostienen que Israel ha aplazado a corto plazo sus planes y que ambos países podrían coordinar nuevas acciones después de las elecciones de mitad de mandato.

La necesidad de contar con apoyo estadounidense para la defensa antimisiles sería otro factor que explicaría la cautela israelí. Una eventual represalia de Irán y los hutíes podría someter a una mayor presión las municiones defensivas israelíes, ya exigidas durante el conflicto.

Las evaluaciones de inteligencia citadas por la CNN también apuntan a que Netanyahu y sus aliados todavía no tendrían un objetivo estratégico claramente definido más allá de debilitar al régimen iraní y demostrar avances. No obstante, el primer ministro afirmó esta semana, durante un acto de graduación de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha dado instrucciones al Ejército, al Mossad y a otros organismos de seguridad para derrocar al régimen de Teherán.

Por ahora, los planes militares estarían preparados, pero su ejecución dependería de la decisión de Trump. Una de las fuentes consultadas por la cadena estadounidense resumió el escenario con una advertencia: la operación podría recibir luz verde después de las elecciones de mitad de mandato.