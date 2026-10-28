Santa Bárbara Sistemas invierte 21 millones y prepara sus fábricas para duplicar la producción en 2030

Santa Bárbara Sistemas ha invertido 21 millones de euros durante los dos últimos años para modernizar sus instalaciones y ampliar sus capacidades industriales y tecnológicas. La compañía española de defensa enmarca este esfuerzo en su Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030, diseñado para anticiparse a las necesidades de las Fuerzas Armadas y preparar sus centros productivos para futuros contratos.

La expansión se refleja en sus instalaciones, que alcanzan alrededor de 113.000 metros cuadrados de superficie industrial cubierta, lo que permite reforzar la infraestructura productiva y logística necesaria para fabricar, integrar y mantener sistemas de defensa. Las inversiones combinan la transformación de los centros, la automatización de procesos y el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación para reducir plazos.

La fábrica de armas de Trubia (Asturias) concentra una parte esencial de la estrategia. Se han abierto nuevas líneas productivas y talleres especializados en procesos críticos como el mecanizado, además de modernizar el Taller de Artillería. La actuación refuerza la fabricación y el sostenimiento de bocas de fuego para sistemas de artillería de 155/52 mm, fundamentales para responder a las necesidades de los ejércitos.

La modernización de la instalación asturiana incluye también mejoras logísticas mediante vehículos de guiado automático, conocidos como AGV, y soluciones inteligentes basadas en inteligencia artificial. Estas herramientas forman parte de la transformación de la fábrica en un centro más flexible y conectado, preparado para incorporar nuevos procesos industriales.

La empresa sitúa esta estrategia dentro de un proceso de innovación desarrollado durante los últimos 25 años y prevé nuevas iniciativas industriales en distintas fases de planificación y evaluación. Según sus previsiones, las actuaciones permitirían duplicar la capacidad de producción de Santa Bárbara Sistemas para 2030.

Por último, la empresa también destaca su papel como industria tractora del sector de defensa español, al impulsar proveedores, empresas tecnológicas e ingenierías nacionales y facilitar su incorporación a cadenas de suministro y programas internacionales.