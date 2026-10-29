El programa que más preocupa a Defensa coge ritmo: Tess Defence entrega otras 18 unidades del 8x8 Dragón

El 8x8 Dragón es la base de la modernización del Ejército de Tierra. Es el blindado destinado a sustituir a los veteranos BMR que todavía están operativos. Una operación de sustitución que tuvo sus primeros movimientos hace década y media, en tiempos de Carmen Chacón al frente del Ministerio de Defensa. El programa ha llegado a ser una de las grandes pesadillas en las plantas nobles del Ministerio de Defensa.

Lanzar el contrato para los demostradores se convirtió en un auténtico drama. Estas unidades de muestra llegaron cuatro años tarde. La adjudicación del programa definitivo fue una carrera de obstáculos en la que se tuvo que implicar personalmente la propia ministra, Margarita Robles. Y cuando todo parecía en marcha, la industria empezó a incumplir los plazos de entrega, siendo incapaz de entregar una sola unidad en los dos primeros años.

Pero todo parece indicar que este año 2026 no sólo se ha visto luz al final del túnel, sino que el programa empieza a coger un ritmo. Tess Defence, el consorcio que se ocupa de la fabricación de los blindados, liderado por Indra tras un golpe de mano en el accionariado por parte de Defensa, ha entregado otras 18 unidades al Ejército de Tierra en los últimos días, lo que eleva el total de unidades entregadas este año a 78 y el total a 119.

Así lo ha explicado este jueves el consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de la compañía. "Esta semana hemos entregado 18 unidades adicionales, elevando el total del año a 78 unidades y el acumulado del programa a 119. Esperamos anunciar nuevas entregas durante las próximas semanas, superando claramente nuestra previsión de 90 unidades para 2026", ha dicho.

"Desde que Indra tomó el control de Tess Defence, hemos incrementado significativamente el ritmo de entregas y reforzado la ejecución industrial del programa. Estamos teniendo muy buenas conversaciones con nuestro cliente final para terminar de pulir determinados elementos del proyecto", ha continuado Recasens durante su intervención ante los accionistas de la empresa.

Este lote de 18 unidades incluye blindados de tres de las seis variantes diferentes que ha solicitado el Ejército de Tierra. Dos blindados son de la versión VCI (Vehículo de Combate de Infantería), siete son una derivación del VCI con sistemas anticarro y ocho tienen configuración de VCPC (Vehículo de Combate Puesto de Mando) –siete de mando de sección y uno de mando de compañía–.

Estas unidades, como las anteriores, no pasan a estar operativas de forma automática en el Ejército de Tierra. Ahora es el Tercio de La Legión, en el campo de maniobras adjunto a la base militar Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería), la que va a poner a prueba estas unidades para comprobar que cumplen con los requisitos técnicos exigidos. Sólo después de esa comprobación el Ejército de Tierra acepta la entrega del blindado.