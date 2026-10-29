Grupo Oesía exhibirá sus últimas tecnologías en la feria de armamento francesa Euronaval

Grupo Oesía va a participar la próxima semana en Euronaval 2026, una de las principales ferias internacionales de defensa naval y seguridad marítima, que se celebra cada dos años en París. La multinacional española acudirá al certamen con una oferta tecnológica dirigida a responder a los desafíos operativos de las fuerzas navales europeas, desde la detección de amenazas aéreas hasta la protección de las comunicaciones y la gestión de información crítica.

Una de las principales novedades será IRST Naval, un sistema de conciencia situacional diseñado para detectar y seguir amenazas como misiles de crucero, objetivos rozaolas y aeronaves. Esta tecnología está orientada a reforzar la defensa antiaérea de los buques mediante la detección y el seguimiento de objetivos complejos. Su aplicación busca mejorar la capacidad de respuesta de las plataformas navales ante amenazas cada vez más rápidas y diversas.

La oferta incluirá también sistemas de vigilancia marítima y sensores electroópticos para la observación costera y la identificación de amenazas. Entre las soluciones que mostrará figura Argos Z15 HD, junto con otros equipos especializados para aplicaciones navales. La empresa prevé presentar asimismo tecnologías de detección de drones y vigilancia a baja altura, además de sistemas concebidos para integrarse con los sistemas de gestión de combate.

Otro de los ejes de la participación será la conectividad táctica y la gestión de datos mediante soluciones de Nube de Combate Naval y C4ISR. Estas capacidades permiten centralizar y compartir información relevante para las operaciones, integrar sistemas y facilitar la interoperabilidad entre plataformas.

En el ámbito de las comunicaciones, la compañía presentará equipos para mantener enlaces seguros entre buques y entre plataformas navales y centros en tierra. Su catálogo incluye NEXPRO C2 y NoC2, OPENLINK, criptosistemas de la OTAN, Corsario y FoldSat, además de soluciones SATCOM. Estos sistemas están concebidos para facilitar el intercambio protegido de información y mantener la conectividad en entornos operativos exigentes.

La propuesta tecnológica se extenderá a la ciberseguridad de los sistemas de misión, las comunicaciones y las infraestructuras críticas navales. Grupo Oesía también mostrará desarrollos de inteligencia artificial aplicados al combate, con funciones como la clasificación automática de blancos, la fusión de datos de diferentes sensores y la priorización de amenazas.

La compañía acudirá a la feria a través de cuatro de sus divisiones: Tecnobit-Grupo Oesía, UAV Navigation-Grupo Oesía, Cipherbit-Grupo Oesía e Inster-Grupo Oesía. Cada una aporta capacidades relacionadas con la ingeniería de defensa, los sistemas no tripulados, las comunicaciones seguras y las soluciones de misión.