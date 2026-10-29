Kongsberg prueba el lanzamiento furtivo de misiles navales desde contenedores de transporte estándar

La industria militar noruega explora nuevas fórmulas para facilitar el despliegue de armamento sin necesidad de recurrir a instalaciones de lanzamiento convencionales. La compañía Kongsberg ha probado en Noruega un sistema que permite lanzar misiles antibuque desde un contenedor estándar de transporte de mercancías de 20 pies, unos seis metros de longitud.

El ensayo se ha realizado con un vehículo de pruebas balísticas del Naval Strike Missile (NSM), uno de los sistemas de misiles desarrollados por el fabricante noruego. Según ha informado la propia empresa, el objetivo no era presentar un nuevo proyectil, sino comprobar las posibilidades de utilizar tecnología ya existente mediante una plataforma de lanzamiento diferente.

Norwegian company Kongsberg has unveiled a launcher for NSM missiles housed in a standard shipping container. The design allows the missile system to be covertly deployed on conventional vessels. pic.twitter.com/BNpqFIpb4J — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

El dispositivo probado consiste en un contenedor estándar que alberga un lanzador con capacidad para transportar hasta cuatro misiles. Durante la prueba, los técnicos examinaron las condiciones de seguridad del sistema, los procedimientos necesarios para manipular y cargar los proyectiles y su comportamiento frente a la presión y los efectos de la explosión generados durante el lanzamiento.

Un lanzador en un contenedor

Una de las principales características de esta propuesta es su facilidad de transporte. Al emplear las dimensiones habituales de los contenedores utilizados en el comercio internacional, el sistema puede integrarse en las redes logísticas existentes y trasladarse con mayor facilidad.

De acuerdo con las explicaciones de Kongsberg, el contenedor puede utilizarse como plataforma de lanzamiento desde un barco, un camión o directamente sobre el terreno, sin necesidad de efectuar modificaciones adicionales para cada uno de estos escenarios.

Esta versatilidad permitiría distribuir los sistemas de misiles por diferentes emplazamientos y modificar su ubicación en función de las necesidades operativas. La compañía considera que esta posibilidad resulta especialmente interesante para territorios con extensas zonas costeras o grandes distancias geográficas.

Ståle Mortensson, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Estrategia de la división de Misiles y Aeroestructuras de Kongsberg, ha destacado las posibilidades que ofrece esta configuración para desplegar armamento de forma discreta.

"Una solución en contenedores puede posicionarse previamente y desplegarse de forma discreta para apoyar operaciones allí donde surja la necesidad. Al mismo tiempo, permite distribuir las capacidades por zonas más amplias, proporcionando una mayor flexibilidad operativa y más opciones de despliegue. Existe un interés cada vez mayor por conceptos que permitan distribuir y reposicionar capacidades en grandes áreas geográficas, y una solución en contenedores representa uno de los posibles enfoques", ha explicado Mortensson, según las declaraciones difundidas por la compañía.

Presente en más de 15 países

El sistema Naval Strike Missile sobre el que se ha desarrollado esta prueba ya forma parte del equipamiento militar de más de quince países.

Entre los Estados que utilizan el NSM figuran Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Japón, además de varios países europeos, según los datos facilitados por Kongsberg.

La novedad del ensayo realizado en Noruega reside, por tanto, en la forma de desplegar el armamento y no en el misil propiamente dicho. Con esta prueba, el fabricante ha puesto a examen una alternativa a los lanzadores convencionales que aprovecha las infraestructuras habituales de transporte para facilitar el movimiento y la distribución de los sistemas de misiles.

Por el momento, la información difundida por la empresa se refiere a la realización de la prueba y a sus objetivos técnicos, sin precisar cuándo podría incorporarse esta configuración a los sistemas operativos de sus clientes.