La aportación de Rusia a la guerra de Irán: inteligencia de señales y guerra electrónica para apoyar a los ayatolás

Rusia está ampliando su cooperación militar con Irán mediante el suministro de información de inteligencia, tecnología de guerra electrónica y datos de vigilancia que podrían ayudar a Teherán a rastrear a las fuerzas estadounidenses y occidentales desplegadas en Oriente Medio. El apoyo iría más allá de las tradicionales entregas de armamento y abarcaría también sistemas de navegación, comunicaciones y reconocimiento por satélite.

La colaboración permitiría a Irán aprovechar la experiencia acumulada por las fuerzas rusas durante sus operaciones militares en Siria y la guerra de Ucrania. Entre los objetivos de esta cooperación figuran mejorar la capacidad iraní para detectar sistemas militares enemigos, dificultar su funcionamiento y reforzar la resistencia de sus propios drones frente a las interferencias electrónicas.

Según ha publicado el medio especializado European Defence Daily, fuentes de inteligencia occidentales sostienen que Moscú está proporcionando a Teherán datos de reconocimiento electrónico y otras capacidades que pueden contribuir a identificar las actividades militares de Estados Unidos y sus aliados. Parte de la información procede, según estas fuentes, de la experiencia rusa en escenarios donde la guerra electrónica ha adquirido un papel determinante.

Moscú comparte información

El apoyo ruso incluiría datos obtenidos mediante la interceptación de comunicaciones, señales de radar y otras emisiones electromagnéticas relacionadas con la actividad militar. Esta información puede ayudar a identificar sistemas utilizados por las fuerzas occidentales, determinar sus patrones de funcionamiento y extraer conclusiones sobre sus movimientos y procedimientos operativos.

La inteligencia de señales, conocida como SIGINT, permite obtener información a partir de las emisiones electrónicas y de comunicaciones. Su utilidad no se limita a localizar unidades militares: también puede contribuir a identificar radares, estudiar enlaces de datos y preparar contramedidas destinadas a dificultar el funcionamiento de determinados sistemas de armas.

La experiencia rusa en Siria

Una parte del conocimiento que Moscú podría compartir con Irán procede de su intervención militar en Siria durante el régimen de Bashar al-Asad. Rusia mantuvo allí una importante presencia militar y desplegó sistemas de vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica.

Durante años, las fuerzas rusas operaron en un escenario en el que Israel llevó a cabo ataques contra objetivos vinculados a Irán. Según fuentes de seguridad israelíes, los sistemas rusos pudieron recopilar datos sobre las operaciones de la Fuerza Aérea israelí, sus sensores y la actividad electromagnética en la región.

Estas fuentes consideran que parte de la experiencia y de la información acumuladas en Siria podría estar aprovechándose ahora en la cooperación con Teherán. De confirmarse, Irán podría beneficiarse de conocimientos adquiridos por Rusia durante años de operaciones en un entorno militar complejo.

La cooperación también se extiende a los sistemas no tripulados. Irán suministró inicialmente a Rusia drones Shahed y tecnología relacionada, que Moscú ha empleado ampliamente en la guerra contra Ucrania. Posteriormente, Rusia desarrolló y modificó estos aparatos, incorporando las lecciones extraídas de su utilización en el campo de batalla. Ahora, parte de esa experiencia podría regresar a Irán en forma de mejoras técnicas destinadas a aumentar la eficacia de sus propios sistemas.

Entre los equipos mencionados figura el sistema Kometa, asociado a antenas de patrón de recepción controlado (CRPA, por sus siglas en inglés). Estas antenas están diseñadas para mejorar la resistencia de los receptores de navegación por satélite frente a las interferencias, una capacidad especialmente relevante en escenarios donde ambos bandos intentan bloquear o degradar las señales de posicionamiento.

Información de satélites

Otro de los ámbitos de colaboración sería el reconocimiento espacial. Según la información publicada, Rusia proporcionaría a Irán datos procedentes de sus satélites de reconocimiento para mejorar el conocimiento de la situación militar en Oriente Medio.

Esta información podría ayudar a Teherán a localizar objetivos, preparar operaciones y estudiar las posiciones de las defensas aéreas estadounidenses y aliadas. La combinación de datos satelitales con inteligencia de señales permitiría disponer de una imagen más completa de la actividad militar en la región.