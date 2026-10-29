Ucrania desarrolla interceptores de 20.000 euros para contrarrestar los drones a reacción rusos

Ucrania está desarrollando nuevos interceptores de bajo coste para hacer frente a los drones rusos propulsados por motores a reacción, más rápidos y difíciles de derribar que los modelos utilizados hasta ahora por Moscú. Dos de estos sistemas se preparan para su despliegue en combate y aspiran a neutralizar estas amenazas por unos 20.000 dólares por lanzamiento, una cifra muy inferior a la de otros misiles antiaéreos.

El proyecto busca mantener la eficacia de las defensas ucranianas sin disparar el coste de cada interceptación. Los drones rusos de nueva generación obligan a Kiev a buscar alternativas capaces de alcanzar objetivos que superan las prestaciones de los interceptores más baratos empleados hasta ahora.

Según ha publicado The Defense Post, Andriy Hrytsenyuk, director ejecutivo de Brave1, la plataforma tecnológica de defensa del Gobierno ucraniano, ha explicado que varios de estos sistemas forman parte de los proyectos impulsados por empresas nacionales con financiación estatal. En 2025, seis compañías recibieron un total de 1.000 millones de grivnas ucranianas, equivalentes a unos 22,2 millones de dólares, para desarrollar interceptores y componentes asociados.

Precio de los misiles

El objetivo es que cada lanzamiento cueste entre 20.000 y 25.000 dólares. De confirmarse estas cifras en los sistemas que entren en servicio, Ucrania podría disponer de una alternativa mucho más económica que los misiles convencionales de defensa aérea.

Un interceptor de unos 20.000 dólares costaría bastante menos que un misil Stinger estadounidense, cuyo precio asciende a varios cientos de miles de dólares, o que un AIM-9X, valorado en torno a los 500.000 dólares. También sería más barato que los cohetes guiados por láser APKWS de 70 milímetros, cuyo coste ronda los 35.000 dólares y que Ucrania ha adaptado para misiones de defensa aérea.

La diferencia resulta especialmente relevante en una guerra marcada por el empleo masivo de drones. Si el coste de neutralizar un aparato enemigo se acerca o supera el de la propia amenaza, mantener una defensa sostenida se vuelve mucho más difícil, sobre todo cuando los ataques se producen en oleadas.

Hrytsenyuk ha explicado que Ucrania empezó a orientar sus esfuerzos hacia los drones a reacción en el verano de 2025, después de que los interceptores hubieran logrado resultados contra los Shahed convencionales. "Fue entonces cuando empezamos a financiar equipos que trabajaban en soluciones para derribar drones propulsados por reactores. No hablamos solo de interceptores de alta velocidad, sino también de misiles antiaéreos y torretas", ha señalado.

Los Geran

Rusia ha ido ampliando el uso de drones Geran propulsados por motores a reacción, una evolución que pone en dificultades las defensas aéreas ucranianas de bajo coste. En las primeras fases de esta estrategia, Moscú recurrió principalmente a los Geran-2, derivados del Shahed-136 iraní y equipados con motores de hélice, cuya producción se ha estimado en unos 70.000 dólares por unidad.

Su menor velocidad permitía combatirlos mediante equipos móviles armados con ametralladoras y drones interceptores. La eficacia de estos últimos ha sido significativa: en febrero, los interceptores fueron responsables de más del 70% de los derribos de drones Shahed sobre Kiev, según las autoridades militares ucranianas.

Sin embargo, los modelos propulsados por reactores pueden alcanzar velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Esta capacidad reduce el margen de reacción de las defensas y obliga a desarrollar sistemas más rápidos, capaces de detectar, perseguir y destruir objetivos que se desplazan a mayor velocidad.

Rusia también ha incrementado la producción de los Geran-4 y Geran-5. Este último presenta una configuración similar a la de un misil y puede transportar una ojiva de 90 kilogramos. Según datos de la inteligencia militar ucraniana citados por el medio especializado Militarnyi, Moscú produce alrededor de 3.000 unidades mensuales de los modelos Geran-4 y Geran-5.