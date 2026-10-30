Satélites rusos habrían ayudado a los hutíes a guiar misiles contra Arabia Saudí

La actividad de los satélites de reconocimiento rusos en Oriente Próximo ha despertado sospechas sobre una posible colaboración de Moscú con Irán para atacar objetivos estratégicos en Arabia Saudí. Una investigación de la empresa de inteligencia geoespacial AURORAH Geosignal Intelligence ha identificado una coincidencia sistemática entre el paso de estos dispositivos sobre determinadas instalaciones y los posteriores ataques perpetrados por organizaciones armadas respaldadas por Teherán.

Según informa la agencia Associated Press (AP), la compañía examinó 40 ataques con misiles y drones ejecutados entre el 1 de julio y el 19 de octubre por los rebeldes hutíes de Yemen y grupos armados establecidos en Irak. Los investigadores comprobaron que los satélites rusos habían sobrevolado las zonas atacadas durante los días anteriores y posteriores a las operaciones.

"Lo que encontramos es una correspondencia del 100% entre las actividades de los satélites y los ataques", aseguró Nawaf Obaid, fundador de AURORAH, en declaraciones recogidas por AP.

Aunque esta correlación no demuestra por sí sola que Rusia participara en la planificación de las ofensivas, los analistas consideran que podría revelar la utilización de información obtenida desde el espacio para seleccionar objetivos y preparar los ataques. La investigación tampoco ha permitido acreditar directamente que Moscú transmitiera estos datos a Irán o a las organizaciones armadas implicadas.

Una infraestructura petrolera estratégica

Uno de los episodios examinados por AURORAH tuvo como objetivo el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, una infraestructura de aproximadamente 1.200 kilómetros que permite transportar petróleo hasta los puertos del mar Rojo sin necesidad de atravesar el estrecho de Ormuz.

Esta ruta resulta especialmente importante para las exportaciones saudíes ante las amenazas iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho, uno de los principales puntos de tránsito del petróleo mundial.

Los investigadores detectaron que satélites de reconocimiento rusos habían sobrevolado el trazado del oleoducto antes del ataque del 10 de septiembre, cuando varios drones alcanzaron tres de sus estaciones de bombeo. La ofensiva provocó la interrupción del transporte de crudo a través de esta infraestructura.

El análisis también identificó movimientos de satélites rusos sobre la base aérea Rey Fahd, situada en Taif. Esta instalación militar fue atacada por los hutíes en una operación que causó daños a un caza Eurofighter Typhoon italiano que se encontraba dentro de un hangar.

Para Obaid, la precisión de este último ataque apunta a la utilización de información de inteligencia de elevada calidad. El responsable de AURORAH sostiene que ni los rebeldes hutíes ni Irán dispondrían, por sus propios medios, de la capacidad necesaria para obtener datos de semejante precisión.

Sospechas sobre la colaboración rusa

Las conclusiones de la investigación se suman a los testimonios recabados por Associated Press sobre el posible intercambio de información entre Moscú y Teherán.

Un representante de los hutíes aseguró a la agencia que asesores iraníes desplegados en Yemen habían facilitado a los rebeldes información procedente de satélites rusos para ayudarles a identificar sus objetivos. No obstante, este testimonio no permite establecer por sí solo el alcance de la eventual participación rusa en la preparación de los ataques.

Las sospechas también afectan a otras operaciones dirigidas contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en territorio saudí. Un funcionario de Arabia Saudí explicó a AP que la inteligencia obtenida mediante satélites rusos había ayudado a Irán durante los ataques lanzados en marzo contra la base aérea Príncipe Sultán, donde resultó dañado un avión estadounidense de reconocimiento.

Según esta misma fuente, los datos recopilados desde el espacio también podrían haberse utilizado en un ataque contra una unidad de la CIA situada dentro del complejo de la Embajada de Estados Unidos en Riad.

Las revelaciones contrastan con la posición expresada públicamente por Moscú, que anteriormente había condenado los ataques de los hutíes contra las instalaciones petroleras saudíes.

Por el momento, los datos recopilados apuntan a una posible utilización de inteligencia satelital rusa, aunque no permiten esclarecer todas las circunstancias de su eventual participación en los ataques.