Turquía apuesta por armarse con un arsenal de 10 millones de drones kamikaze

El jefe del Estado Mayor turco, Selçuk Bayraktaroğlu, ha anunciado en las últimas horas que las Fuerzas Armadas de su país aspiran a fabricar cinco millones de sistemas kamikaze en cinco años y diez millones en una década. La declaración sitúa los drones de ataque de bajo coste en el centro de la planificación militar de Ankara, que busca ampliar su capacidad de producción nacional y reforzar la autonomía de su industria de defensa.

El alto mando turco ha hecho este anuncio durante una competición internacional de equipos militares de drones que se ha celebrado en la capital turca, según ha recogido Anadolu, la agencia pública de noticias de Turquía, en el que también ha planteado que ese número ingente de drones kamikaze tiene que ser desarrollado por la industria de defensa turca en lugar de salir al mercado internacional.

El general ha sostenido que los avances en sistemas no tripulados contribuyen a reforzar la capacidad militar y la independencia estratégica del país. Sin embargo, el anuncio no ha incluido un calendario anual de fabricación ni un desglose por modelos o fabricantes, algo que ha quedado en el aire.

El objetivo equivale a producir una media de un millón de sistemas al año durante la próxima década, aunque esa división aritmética no implica que la producción vaya a ser uniforme. El anuncio tampoco detalla cuántas unidades están ya en servicio, qué parte correspondería a nuevos contratos ni qué presupuesto respaldaría el plan.