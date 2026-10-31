China muestra músculo militar y eleva la tensión en Asia: 53 buques y un portaaviones rodean Japón, Taiwán y Filipinas

China está en plena demostración de fuerza militar y ha desplegado más de medio centenar de buques militares y otras embarcaciones oficiales en una amplia franja del Pacífico occidental, desde el sur de Japón hasta las aguas próximas a Taiwán y Filipinas. El recuento difundido incluye 34 buques de guerra y al portaaviones Liaoning, acompañado por su grupo de combate. La distribución sitúa a las fuerzas chinas en varios puntos estratégicos de la región Asia-Pacífico.

La información sobre el despliegue militar chino aparece difundida en un mapa publicado por Joseph Wu, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés. En el mismo se destaca que el Liaoning y sus escoltas operan al este de Filipinas. Otras formaciones aparecen frente a las costas oriental y sudoriental de Taiwán, mientras tres agrupaciones se encuentran frente al litoral meridional de Japón.

La información ha sido difundida en las últimas horas por Reuters, que recoge las declaraciones de Wu y el mapa que ha publicado en la red social X. El responsable taiwanés ha afirmado que las autoridades permanecen vigilantes y ha calificado de "evidente" la amenaza simultánea para Taiwán, Japón y Filipinas. La agencia de noticias también destaca que Taiwán está intensificando la publicación de datos sobre los movimientos de la Armada y la Guardia Costera chinas.

Taiwan's National Security Council Secretary-General Joseph Wu said the PLA is sending groups of vessels, including the PLAN carrier Liaoning (16), to exercise east of the First Island Chain. TSM counts 34 PLAN and 19 CCG/MSA/RSB vessels as of Oct. 28, including three theater command far-seas formations. The Liaoning transited between Okinawa and Miyako on Oct. 14 with destroyers Anshan (103), Wuxi (104) and Huainan (123), per Japan's Joint Staff. — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) October 28, 2026

Pekín, sin embargo, ha ofrecido una versión distinta. El Ministerio de Defensa chino ha afirmado este mes que las maniobras del Liaoning en el Pacífico occidental forman parte de su entrenamiento habitual y no están dirigidas contra ningún país concreto. La explicación oficial presenta el despliegue como una actividad destinada a comprobar las capacidades operativas de la Armada en mar abierto, no como una amenaza específica contra sus vecinos.

Japón también ha seguido los movimientos de unidades chinas. Su Ministerio de Defensa ha informado en las últimas horas de que vigiló el tránsito de tres buques de guerra y una embarcación de la Guardia Costera por el estrecho de Ōsumi, frente a la isla de Kyushu, antes de su entrada en el Pacífico.

El despliegue llega en un momento de deterioro de las relaciones entre China y Japón, así como entre Pekín y Manila. El Gobierno chino ha expresado su malestar por el apoyo japonés a Taiwán, mientras mantiene un pulso con Filipinas en el mar de China Meridional. Estas disputas aumentan la sensibilidad de cualquier movimiento naval en aguas próximas a varios aliados de Estados Unidos en la región.