Lituania instaura el servicio militar obligatorio para los varones a partir de 2032 por la amenaza rusa

El Consejo Estatal de Defensa de Lituania, presidido por el jefe del Estado, Gitanas Nausėda, ha acordado en las últimas horas que el servicio militar obligatorio universal para los hombres entre en vigor en 2032. La medida ampliará el actual sistema de reclutamiento selectivo en un país fronterizo con Rusia y Bielorrusia, que considera prioritario reforzar sus capacidades defensivas ante el deterioro del entorno de seguridad europeo y la amenaza que representa Moscú.

La decisión ha sido anunciada por Nausėda tras la reunión del Consejo Estatal de Defensa, según ha informado el medio público lituano LRT. El presidente ha confirmado que el nuevo modelo comenzará en 2032, después de que las autoridades militares hayan estudiado y evaluado los recursos económicos, militares y logísticos que necesitan. Las autoridades consideran necesario disponer de tiempo para ampliar los alojamientos militares, preparar a más instructores y garantizar que la formación de los nuevos reclutas, según ha explicado el medio lituano 15min.

El cambio supondrá aumentar el número de jóvenes incorporados a filas desde los más de 5.000 actuales hasta aproximadamente 7.500 al año. Según ha explicado Nauseda, el cálculo tiene en cuenta la evolución demográfica y el hecho de que una parte de los jóvenes no reunirá las condiciones médicas necesarias para prestar servicio. La obligación se aplicará a los varones, mientras que las mujeres podrán seguir incorporándose voluntariamente a las Fuerzas Armadas.

El presidente ha señalado que el objetivo es mantener una preparación militar de calidad, con un periodo de instrucción de nueve meses y unas instalaciones adecuadas para acoger al mayor número de jóvenes. Nausėda ha indicado que será necesario formar aproximadamente a 350 instructores adicionales, un proceso que puede prolongarse hasta cuatro años. La inversión estimada para el nuevo modelo rondaría los 120 millones de euros.

El nuevo sistema también ampliará las modalidades de servicio para los reclutas. Entre las opciones previstas figura la formación como operadores de drones, además de la posibilidad de colaborar con el Servicio Estatal de Protección de Fronteras y con los servicios de bomberos y rescate. La intención es diversificar las funciones que pueden desempeñar los jóvenes durante su servicio y aprovechar sus capacidades en distintos ámbitos relacionados con la defensa nacional.

Lituania recuperó el reclutamiento parcial en 2015, un año después de que Rusia se anexionara Crimea. Desde entonces, el país báltico ha reforzado su defensa y su cooperación con la OTAN ante el riesgo que atribuye a las acciones de Moscú en la región. El Gobierno considera que ampliar la base de ciudadanos con formación militar permitirá disponer de más efectivos preparados y fortalecer la capacidad de movilización en caso de una crisis de seguridad.