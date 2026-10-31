Polonia detiene a un ciudadano ruso por fotografiar su infraestructura ferroviaria

La Policía polaca ha detenido a un ciudadano ruso de 55 años sospechoso de espiar para un servicio de inteligencia extranjero. El hombre fue arrestado en la ciudad de Świdnica cuando fotografiaba trenes e instalaciones ferroviarias, según la investigación policial.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que el detenido llevaba equipo fotográfico profesional. La revisión de sus dispositivos de almacenamiento digital permitió localizar cientos de miles de archivos con imágenes de infraestructuras de transporte, tanto de Polonia como de otros países.

Según ha publicado el medio especializado Militarnyi, la Policía también se incautó de abundante material que podría resultar relevante para la investigación. Entre los objetos requisados figuran ordenadores portátiles, discos duros externos de gran capacidad, teléfonos móviles y varios documentos de identidad diferentes.

Cientos de miles de imágenes de infraestructuras

El volumen de archivos encontrados en los dispositivos del sospechoso ha centrado parte de las pesquisas. Las imágenes recopiladas no solo eran de instalaciones ferroviarias polacas, sino que incluían infraestructuras de transporte de otros países.

Los investigadores tratan de determinar el alcance de la actividad del detenido y el destino del material que había reunido. El ciudadano ruso ha sido acusado de actuar en nombre de un servicio de inteligencia extranjero. Según los investigadores, la información recopilada estaba destinada a ser entregada a agencias de inteligencia de otros países.