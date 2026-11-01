Colombia pone cifras a su tragedia de nacionales en la guerra de Ucrania y pide a Kiev y Moscú que dejen de reclutarlos

Colombia y la región ucraniana del Dombás están separadas casi por un mundo. La distancia entre Bogotá y Donesk es de 11.226 kilómetros, un poco menos de los 12.756 kilómetros que mide el diámetro ecuatorial de la Tierra. Pero están unidas por la sangre que derraman los conflictos bélicos y, especialmente, por la tragedia que para un país como Colombia está suponiendo la invasión rusa de Ucrania.

El último balance de la Cancillería colombiana pone una dimensión concreta a ese drama: 256 ciudadanos han sido reportados como fallecidos y otros 973 figuran como desaparecidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Son datos recibidos por las representaciones diplomáticas y consulares, no un censo definitivo de combatientes. El propio Ministerio advierte de que las cifras siguen sujetas a verificación y actualización.

El desglose revela que los casos llegan desde ambos bandos. De los fallecimientos comunicados, 162 proceden de información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. Entre los desaparecidos, 676 fueron reportados desde territorio ucraniano y 297 desde la Federación Rusa. La Cancillería no ofrece en este balance una cifra total de colombianos que continúan combatiendo, ni permite determinar cuántos de los desaparecidos siguen con vida.

A la tragedia humana se añade la dimensión del trabajo consular: el Gobierno ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia relacionadas con el conflicto, 914 vinculadas a Ucrania y 1.013 a Rusia. No equivalen a otras tantas víctimas ni deben sumarse a muertos y desaparecidos: incluyen situaciones diversas, como fallecimientos, desapariciones, detenciones y gestiones de repatriación. Cada expediente, sin embargo, representa una familia que busca respuestas.

Ante el aumento de los casos, Bogotá ha solicitado tanto a Moscú como a Kiev que adopten medidas para impedir que más colombianos se incorporen a sus Fuerzas Armadas. La petición no es nueva: el 5 de septiembre, la Cancillería ya había reclamado el cese de esas vinculaciones y que se facilitara el regreso de quienes estuvieran prestando servicio. Desde entonces, las solicitudes consulares han pasado de 1.753 a 1.927.

El Gobierno insiste en que Colombia «no promueve, patrocina ni participa» en el reclutamiento de sus ciudadanos para guerras extranjeras. Pero su capacidad de intervención tiene límites: la Cancillería recuerda que no puede rescindir ni anular contratos privados suscritos con ejércitos extranjeros. Sí puede mantener el contacto con las familias, orientar a los afectados y realizar gestiones diplomáticas ante las autoridades de los dos países.

Uno de los focos de preocupación son las ofertas laborales que pueden ocultar el verdadero destino de los candidatos. Bogotá pide extremar las precauciones ante propuestas relacionadas con actividades militares, de seguridad o apoyo operativo en el exterior. La Cancillería ha remitido información a la Fiscalía General para que investigue posibles mecanismos de captación y ofertas engañosas, y desarrolla acciones de prevención para advertir de los riesgos antes de viajar.