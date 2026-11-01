El Pentágono fulmina a un general por compartir información clasificada de la guerra de Ucrania con periodistas

El Pentágono ha destituido al teniente general Brett Sylvia de su cargo en el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos tras acusaciones de que filtró información clasificada a varios periodistas. La investigación apunta a que el alto mando militar habría compartido datos sensibles sobre la guerra de Ucrania, el conflicto con Irán y otros asuntos de seguridad nacional.

Sylvia llevaba once meses al frente de la Dirección de Estrategia, Planificación y Políticas del Estado Mayor Conjunto, conocida como J-5. Su destitución se produce después de que las autoridades estadounidenses detectaran una posible vulneración de sus obligaciones en el manejo de información confidencial.

Según ha publicado el medio especializado Militarnyi, que cita a ABC News y a un alto funcionario del Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó tomar "medidas inmediatas" para apartar al general del puesto por una grave violación de sus deberes.

Filtraciones sobre Ucrania e Irán

La investigación habría determinado que Sylvia compartió información clasificada con periodistas sobre la guerra de Ucrania, el conflicto con Irán y otros asuntos delicados. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha confirmado que las pesquisas fueron realizadas por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

El caso ya ha sido remitido al Departamento de Justicia, que deberá estudiar si existen motivos para iniciar acciones penales contra el general. Por el momento, las acusaciones se encuentran bajo investigación y no se ha informado de una condena ni de una resolución judicial.

El caso de Sylvia se suma a una serie de relevos y salidas anticipadas en los altos mandos militares estadounidenses durante la etapa de Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa.

Entre los cambios anteriores figuran las salidas de los generales Joseph McGee y Douglas Sims, que también habían ocupado puestos de responsabilidad en el Estado Mayor Conjunto. Estos movimientos han afectado a la estructura de mando en un momento marcado por los conflictos internacionales y las decisiones sobre la política de defensa estadounidense.

La comunicación oficial sobre la salida de Sylvia también ha experimentado cambios. En un primer momento, representantes del Estado Mayor Conjunto agradecieron públicamente al general sus servicios, pero posteriormente retiraron esa declaración ante las circunstancias que rodean su destitución.

Otro caso de espionaje en Polonia

En paralelo, Polonia ha registrado otro episodio relacionado con sospechas de espionaje. La Gendarmería Militar detuvo a un participante en un curso de formación de reservistas celebrado en la Academia Médica Militar de Łódź.

El sospechoso, que tiene doble nacionalidad polaca y ucraniana, está siendo investigado por presuntas actividades de espionaje. Por ahora, no se han difundido más detalles sobre la información que habría recopilado ni sobre el servicio de inteligencia al que podría estar vinculado.